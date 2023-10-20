NASA'nın Hubble Teleskobu Kozmik Resifin Çarpıcı Görüntülerini Yakaladı

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, uzay tutkunlarını şaşırtmaya ve evrenin nefes kesen görüntülerini yakalamaya devam ediyor. NASA, Instagram hesabındaki en son güncellemesinde Hubble teleskopu tarafından çekilen iki büyüleyici fotoğrafı paylaştı. Bu görüntüler, Dorado takımyıldızında, Dünya'dan 163,000 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bir "kozmik resif"i sergiliyor.

Görüntüler iki komşu kozmik toz ve gaz bulutunu tasvir ediyor: dev kırmızı bulutsu NGC 2014 ve daha küçük mavi bulutsu NGC 2020. Samanyolu'nun devasa yıldızlarla dolu bir uydu galaksisi olan Büyük Macellan Bulutu'nda yer alan bu bulutsular, geniş bir yıldız oluşum bölgesinin bir parçası.

NASA'ya göre görüntünün merkezine yakın yıldızlar Güneş'ten önemli ölçüde daha büyük olup boyutları onun 10 ila 20 katı arasında değişmektedir. Bu yıldızların yaydığı yoğun radyasyon, oksijen de dahil olmak üzere çevredeki yoğun gazları yaklaşık 20,000°F (11,000°C) sıcaklığa kadar ısıtır. Görüntünün sol alt kısmında görülen bulutsu, Güneşimizden 200,000 kat daha parlak olan ve bir dizi patlamayla gaz çıkaran bir yıldızdan oluşmuştur.

NASA tarafından yayınlanan çarpıcı görüntü, ortasında küçük mavi bir nokta bulunan parlak mavi bir halkayı gösteriyor. Kırmızı ve turuncu gaz dalgaları görüntünün sol üst kısmından sağ üst köşesine doğru yay çiziyor ve açık mavi bir merkez kırmızı denizden çıkıyor. Ayrıca görüntünün her yerine birkaç parlak beyaz nokta dağılmış durumda. Sağ üstte, uzayın genişliğinden yayılan lacivert gaz görülüyor.

Görüntü, teleskobun uzaydaki 3 yıllık çalışmasını anmak amacıyla Hubble'ın Geniş Alan Kamerası 30 kullanılarak çekildi. Hubble Uzay Teleskobu, fırlatıldığı 24 Nisan 1990'dan bu yana yaklaşık 1.4 gök cismi üzerinde 47,000 milyondan fazla gözlem kaydetti. Adını, evrenimizin genişleyen doğasını doğrulayan Amerikalı gökbilimci Edwin P. Hubble'dan alan teleskop, Dünya çevresinde 175,000'den fazla yörüngeyi tamamlayarak yaklaşık 4.4 milyar mil mesafe kat etti.

NASA'nın Hubble Teleskobu'ndan alınan bu inanılmaz görüntünün yayınlanması, uzay meraklılarının büyük ilgisini çekti. Kullanıcılar, bir kişinin yakalamayı "güzel" olarak tanımlamasıyla, bir başkasının da çarpıcı renklere dikkat çekmesiyle şaşkınlık, şaşkınlık ve hayranlıklarını dile getirdi. Hubble Teleskobu bize inkar edilemez bir şekilde evrenin harikalarına dair dikkate değer bir bakış açısı sağladı.

Kaynaklar: NDTV, Space.com