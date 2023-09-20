Frank Rubio Rekor Kıran Başarısına Rağmen Bir Yıl Boyunca Ailesinden Uzak Kaldığı Görevden Pişman Oluyor

Şu anda bir NASA astronotu tarafından uzayda en uzun süre görev yapan kişi unvanını elinde bulunduran Astronot Frank Rubio, görevin planlanan altı ay yerine bir yıldan fazla süreceğini bilseydi görevi reddedeceğini açıkladı. Rubio bu itirafı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yakın zamanda yapılan bir röportaj sırasında yaptı.

Rubio'nun görevi, onu Dünya'ya geri götürmesi gereken uzay aracının ISS'ye bağlıyken soğutucu sızıntısı yapmaya başlamasıyla uzatıldı. Sonuç olarak, alçak Dünya yörüngesinde bir yıldan biraz fazla zaman geçirdi, 371 gün kaydetti ve uzayda bir yıl geçiren ilk ABD astronotu ve yalnızca altı kişiden biri oldu.

Ancak Rubio, kaçırmak zorunda kaldığı önemli aile etkinlikleri nedeniyle bu kadar uzun bir göreve isteyerek kaydolmadığını itiraf ediyor. Buna rağmen uzay istasyonunu çalışır durumda tutmak için astronotların kişisel fedakarlıklarını kabul ediyor.

27 Eylül'de Dünya'ya dönen Rubio, ailesiyle yeniden bir araya gelmeyi ve gezegen yüzeyindeki yaşamın basit zevklerinin tadını çıkarmayı sabırsızlıkla bekliyor. Sevdikleriyle vakit geçirmeye ve doğanın huzur ve sessizliğini takdir etmeye odaklanmayı planlıyor.

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