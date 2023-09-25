OSIRIS-REx Numune İade Kapsülünün Başarılı Bir Şekilde Kurtarılması Heyecan ve Rahatlama Getiriyor

OSIRIS-REx misyonunun örnek iade kapsülü uzaydan çöl zeminine inerken, ABD Ordusu'nun Dugway Deneme Sahası beklenti ve endişeyle doluydu. Yaklaşık yirmi yıllık bir planlamanın ardından, kurtarma operasyonu ABD'nin en uzak askeri üslerinden birinde gerçekleştirildi. NASA ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından işletilen dört helikopter, kapsülü Dünya atmosferine girmeden önce almak üzere havalandı.

Görevin baş araştırmacısı Dante Lauretta, kurtarma helikopterindeyken yaşadığı duyguların karışımını anlattı. Kapsül paraşütlerinin planlandığı gibi açılıp açılmadığına dair sorumluluğun ve belirsizliğin ağırlığını hissetti. Sonunda inişin başarılı olduğu haberini aldı ve gözleri rahatlama ve sevinç gözyaşlarıyla doldu.

Drogue paraşütünün konuşlandırılması konusunda belirsizlik olsa da ana paraşüt başarıyla açıldı. Her ne kadar drogue paraşütüyle ilgili görüntüler kesin olmasa da, ana paraşütün çalışır durumda olması nedeniyle alakasız hale geldi.

Başarılı iniş, bilimsel araştırmalarda heyecan verici yeni bir bölümün başlangıcını işaret ediyor. Asteroit Bennu'nun örnekleri analiz için çeşitli bilimsel kurumlar ve uzay ajansları arasında paylaştırılacak. Bilim adamları, Bennu'nun bileşimini inceleyerek güneş sistemimizin kimyasal geçmişine dair içgörü kazanmayı ve hatta muhtemelen yaşamın Dünya'da nasıl ortaya çıktığını anlamayı umuyorlar.

Asteroitler güneş sisteminin ilk aşamalarında oluştuğundan, örneklerin analiz edilmesi, Dünya'da suyun ve amino asitler gibi yaşamın yapı taşlarının varlığı hakkında ipuçları sağlayabilir. Bu örnekler önümüzdeki yıllarda kapsamlı bir şekilde incelenecek ve kozmik mahallemize değerli bilgiler sunulacak.

Kaynak: NASA ve ABD Ordusu'nun Dugway Deneme Sahası, Utah