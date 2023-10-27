Umudu Canlı Tutmak: Bir Ailenin Zorluklarla Mücadele Yolculuğu

Kitchener'lı bir çift, özellikle iki yaşındaki kızları Raiya'nın doğumundan beri devam eden sağlık sorunlarıyla mücadele etmesi nedeniyle, zorluklar karşısında pozitif kalmanın benzersiz bir yolunu buldu. Hamilton Sağlık Bilimleri McMaster Çocuk Hastanesi'nin (MCH) Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesinde (ÇYBÜ) uzun süre kaldıktan sonra Raiya yakın zamanda taburcu edildi ve şu anda kendini adamış ailesinin yardımıyla evde bakım görüyor.

Raiya'nın yolculuğuna dayanıklılık ve kararlılık damgasını vurdu. Erken doğan, sadece 1 lb 4 ons ağırlığındaki kadın, nefes alma zorluklarıyla sonuçlanan akciğer sorunlarıyla karşılaştı. Raiya'nın MCH'ye ilk ziyareti Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeydi ve ne yazık ki ikinci doğum günü hastalık nedeniyle gölgelendi. Ancak Raiya'nın ruhu sarsılmazdı.

ÇYBÜ'de kaldığı süre boyunca Raiya, hemşireler, fizyoterapistler ve çocuk yaşamı uzmanları da dahil olmak üzere çeşitli sağlık uzmanlarından bakım gördü. Hepsi Raiya'nın iyileşmesinde ve rahat etmesinin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadılar. Pediatrik yoğun bakımda kadrolu doktor olan Dr. Melissa J. Parker, Raiya'nın sağlık ekibine liderlik ederek ilaçlarını karmaşık bir şekilde ele aldı ve onu yavaş yavaş solunum cihazından ayırmak için bir plan tasarladı.

Azim, Raiya'nın yolculuğunun belirleyici bir özelliği olmuştur. Raiya, entübe haldeyken bile çeşitli etkinliklere aktif olarak katılarak kararlılığını sergiledi. Fizyoterapistinin yardımıyla oyun yoluyla gücünü ve hareket kabiliyetini yeniden kazandı. Raiya'nın ilerlemesi, toplarla ve Oyun Hamuruyla oynamaktan sonunda yürümeye geçişinde açıkça görülüyordu.

Ağustos ayında Raiya'ya nefes almasını iyileştirmek için trakeostomi ameliyatı uygulandı. Bu, solunum yolunu açık tutacak ve nefes almasına yardımcı olacak bir trakeostomi tüpünün yerleştirilmesi için boynunda bir açıklık oluşturulmasını içeriyordu. Raiya bu süre zarfında yoğun bir rehabilitasyon gördü ve ebeveynleri, trakeostomi ile evde ona nasıl bakılacağı konusunda eğitim aldı. Önümüzdeki iki yıl boyunca trakeostominin gerekli olması bekleniyor.

Bu zorlu yolculuk boyunca Raiya'nın ailesi bir güç direği oldu. Raiya'ya bakma sorumluluklarını ev hayatları ve diğer iki çocukla dengelemeyi başardılar. Sağlık çalışanlarından ve sevdiklerinden aldıkları destek paha biçilemezdi.

Raiya'nın hikayesi umudun ve dayanıklılığın gücünün bir kanıtıdır. Karşılaştığı engellere rağmen ailesinin ve sağlık ekibinin sarsılmaz desteğinin rehberliğinde ilerlemeye devam ediyor. Raiya'nın yolculuğu bize sevgi ve kararlılıkla her şeyin mümkün olduğunu hatırlatıyor.

FAQ

1. Trakeostomi nedir?

Trakeostomi, boynun ön kısmında bir açıklık oluşturulmasını ve nefes borusuna (trakea) bir tüpün yerleştirilmesini içeren cerrahi bir işlemdir. Bu, hava yolunun açık kalmasına yardımcı olur ve nefes almaya yardımcı olur.

2. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi (ÇYBÜ) Nedir?

Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi (ÇYBÜ), bir hastanede kritik hasta çocuklara yoğun bakım ve özel tedavi sağlayan uzmanlaşmış bir birimdir. Karmaşık tıbbi ihtiyaçları olan çocukların bakımında deneyimli, yüksek eğitimli sağlık uzmanlarından oluşan bir ekip görev yapmaktadır.

3. Raiya ne kadar süre hastanede kaldı?

Raiya, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde (YYBÜ) kalışı ve ÇYBÜ'ye iki kabulü de dahil olmak üzere dört aydan fazla süreyi hastanede geçirdi.

4. Raiya'nın ailesi taburcu olduğu gün desteklerini nasıl gösterdi?

Raiya'nın hastaneden taburcu edildiği gün ailesi, bu olayı anmanın ve pozitif kalmanın neşeli bir yolu olarak üzerinde "99 sorunum var ama soluk borusu bunlardan biri değil" yazan eşleşen tişörtler giymişti.

kaynaklar:

– Hamilton Sağlık Bilimleri: www.hamiltonhealthsciences.ca