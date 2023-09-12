Düşük Karbon Yoğunluklu Üre Üretimi için Geleneksel Gübre Üretiminin Elektrikli Sentezle Değiştirilmesi

Northwestern Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar, elektrikli sentez kullanarak gübre üre üretmek için umut verici bir yöntem keşfetmek üzere işbirliği yaptı. Bu işlem yalnızca üre üretimiyle ilişkili karbon yoğunluğunu azaltmakla kalmaz, aynı zamanda atık suyun denitrifikasyonuna da yardımcı olur. Ekip, atık nitrojeni ve karbondioksiti üreye dönüştürmek için çinko ve bakırdan yapılmış hibrit bir katalizör kullandı.

Tarımda sentetik azotlu gübre kullanımı hayati önem taşıyor ancak önemli miktarda karbon emisyonuna ve nitrat içeren akıntıya katkıda bulunuyor. Gübre üretim endüstrisi yıllık enerji tüketiminin %3'ünden sorumludur ve bu da onu emisyonların azaltılması ve daha sürdürülebilir alternatifler bulunması için bir hedef haline getirmektedir.

Üre, sektörde yaygın olarak kullanılan ve değerli bir gübre olup 100 milyar dolarlık bir pazarı temsil etmektedir. Araştırmacılar birçok gübrenin birincil öncüsü olan amonyak üretimi için alternatif yollar araştırırken, çok azı üreye odaklandı. Bu araştırma projesi, atık nitrojen kaynaklarının, yakalanan CO2'nin ve elektriğin üre üretmek için kullanılıp kullanılamayacağını araştırmayı amaçladı.

Ekip, çinko ve bakırdan oluşan hibrit bir katalizörün, karbondioksit ve atık nitrojenin üreye dönüşümünü kolaylaştırmak için röle modunda etkili bir şekilde çalıştığını keşfetti. Araştırmacılar, bu işlemlerde çinko ve bakır gibi saf metallerin potansiyeline işaret eden, 1970'li yıllara dayanan tarihi referanslar buldular. Ekip, çinkonun bakıra oranını optimize ederek istenen dönüşüm verimliliğine ulaştı.

Araştırma ekibi, gübre üretimiyle ilişkili karbon ayak izini azaltmanın yanı sıra, enerji ve maliyet tasarruflarını değerlendirmek için kapsamlı bir yaşam döngüsü analizi gerçekleştirdi. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin enerji emisyonlarını daha da azalttığını ve teknolojiyi su arıtma tesisleri için daha uygun hale getirdiğini buldular. Sürecin geniş ölçüde uygulanabilir olması için dönüşüm verimliliğinin %70'e ulaşması gerekir.

Su arıtmadaki safsızlıkların hesaba katılması ve prosesin çalışma süresinin arttırılması gibi ticarileştirmeden önce hala yapılması gereken ilerlemeler olsa da, hibrit bir katalizör kullanılarak ürenin elektrikli sentezi, düşük karbon yoğunluklu gübre üretimi ve atık su denitrifikasyonu sağlamada muazzam bir potansiyele sahiptir.

Kaynaklar: Doğa Katalizi