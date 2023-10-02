Sentetik Bitki Proteinleri Huntington Hastalığının Tedavisinde Umut Verici Potansiyel Gösteriyor

Köln Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, nörodejeneratif bir hastalık olan Huntington hastalığının tedavisi için yeni bir yaklaşım keşfettiler. Ekip, bitkilerden elde edilen ve stromal işleme peptidazı (SPP) olarak bilinen sentetik bir enzim kullandı ve bunun, Huntington hastalığındaki patolojik değişikliklerle ilişkili poliglutamin tekrarı (polyQ) proteinlerinin kümelenmesini azalttığını buldu.

Huntington hastalığı, spesifik proteinlerdeki glutamin amino asitlerinin tekrarından kaynaklanan çeşitli poliglutamin nörodejeneratif hastalıklardan biridir. Bu polyQ tekrarlarının aşırı birikmesi, zararlı protein birikintilerinin oluşmasına yol açarak hücresel işlev bozukluğu ve ölümle sonuçlanır. Yoğun araştırmalara rağmen şu anda bu hastalıkların tedavisi bulunamamıştır.

Potansiyel tedavileri araştırmak için araştırmacılar, insan nöronlarında hücre ölümüne neden olan toksik mutant protein Huntingtin'i bitkilere tanıttı. Şaşırtıcı bir şekilde, hastalığın hayvan ve insan modellerinden farklı olarak bitkilerin sağlıklı kaldığını ve avcı kalay protein yığınlarını aktif olarak ortadan kaldırdığını buldular.

Araştırmacılar, bitkilerde toksik protein birikimini önlemede kritik faktör olarak fotosentezden sorumlu bitki organelleri olan kloroplastları belirlediler. Kloroplast proteini SPP'nin bu süreçte önemli bir rol oynadığını keşfettiler. Araştırmacılar, Huntington hastalığının insan hücresi ve nematod solucan modellerinde bitki SPP'sini üreterek, protein yığınlarını azaltmayı ve hastalık semptomlarını hafifletmeyi başardılar.

Bu bulgular, Huntington hastalığı için potansiyel bir tedavi olarak SPP'nin geliştirilmesine dair umut sunuyor. Araştırmacılar, SPP'nin protein toplanmasını önlediği moleküler mekanizmaları anlamak ve potansiyel hedef dışı etkileri araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladılar.

Ayrıca çalışma, hastalıkla ilişkili proteinlerin toplanmasını önleyebilecek diğer bitki proteinlerinin keşfine yönelik olasılıkları da açıyor. Araştırmacılar, bitki araştırmalarının insan hastalıklarını tedavi edecek yeni ilaçlar bulmanın anahtarı olduğuna ve bitkileri yaşlanma araştırmalarının modelleri olarak incelemenin bu alanda önemli ilerlemelere yol açabileceğine inandıklarını ifade etti.

Ekip, insanlarda nörodejeneratif hastalıklara yönelik potansiyel tedaviler olarak test edilmek üzere bitki kaynaklı terapötik proteinler üreten bir start-up kurmayı planlayarak, fikirlerini uygulamaya koymak için finansman sağladı.

kaynaklar:

– Doğa Yaşlanma – “İnsan polyQ ile genişletilmiş Huntingtin fragmanının planta ifadesinde, hastalığa bağlı protein toplanmasını önleyecek mekanizmaları ortaya koyuyor”

– Köln Üniversitesi Haberleri – “Huntington Hastalığının Potansiyel Tedavisi Olarak Sentetik Bitki Proteinleri”