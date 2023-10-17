Asteroid 12P/Pons-Brooks 2024 Yılında Çıplak Gözle Görülebilecek

Kriyovolkanik aktivitesiyle bilinen 12P/Pons-Brooks Kuyruklu Yıldızı, 21 Nisan 2024'te Dünya'ya en yakın geçiş yapacak. Yaklaşık 18.6 km (30 mil) çapındaki kuyruklu yıldız, XNUMX Nisan XNUMX'te çıplak gözle görülebilme potansiyeline sahip. bu yakın karşılaşma.

Soğuk volkanizma olarak da bilinen Kriyovolkanizma, su, amonyak veya metan gibi buzlu malzemelerin erimiş kaya yerine gök cisminin iç kısmından fışkırdığı jeolojik bir süreçtir. Bu kriyovolkanlar genellikle kuyruklu yıldızlar ve dış güneş sistemindeki bazı uydular gibi buzlu cisimlerde bulunur.

12P/Pons-Brooks kuyruklu yıldızı, ilk olarak 1812'de gökbilimci Jean Louis Pons tarafından keşfedildi ve daha sonra 1883'te William Robert Brooks tarafından bağımsız olarak yeniden keşfedildi. Güneş çevresinde, yaklaşık 70.5 yıllık ortalama periyoduyla eliptik bir yörünge izliyor.

2024P/Pons-Brooks'un 12 yılında Dünya'ya en yakın yaklaşımı sırasında çıplak gözle görülebilme ihtimali var. Bu, yıldız gözlemcilerinin teleskop veya dürbün yardımı olmadan gece gökyüzünde kuyruklu yıldızı görebilecekleri anlamına geliyor. Ancak kuyruklu yıldızların görünürlüğü bazen kuyruklu yıldızın parlaklığı ve Dünya'ya yakınlığı gibi faktörlere bağlı olduğundan tahmin edilemeyebilir.

Kuyruklu yıldızlar su buzu, toz, karbondioksit ve metan gibi uçucu maddelerin karışımından oluşur. Bir kuyruklu yıldız Güneş'e yaklaştığında ısı, bu uçucu maddelerin buharlaşmasına ve çekirdeğin etrafında parlayan bir koma veya atmosfer oluşturmasına neden olur. Bu parlayan saç ve kuyruklu yıldızın kuyruğu, kuyruklu yıldızların Dünya'dan görünmesini sağlayan şeydir.

Astronomi meraklılarının, 12P/Pons-Brooks kuyruklu yıldızının 2024 yılında görünürlüğüne ilişkin en son bilgi ve tahminlerden haberdar olmaları önemlidir. Uygun hava koşulları ve açık bir gece gökyüzü ile, bu soğuk volkanik kuyruklu yıldıza çıplak olarak tanıklık etme şansı vardır. göz.

Kaynaklar: Kriyovolkanik kuyruklu yıldız 12P/Pons-Brooks; Kriyovolkanizma; Kuyruklu yıldız