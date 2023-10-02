Hubble, Kırmızı Nebula Westerhout 5'in Çarpıcı Görüntüsünü Yakaladı

NASA/ESA Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan bu son görüntü, canlı kırmızı tonlarda nefes kesici bir manzara sergiliyor. Fotoğraf, Dünya'dan yaklaşık 5 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Westerhout 7,000 Bulutsusu içindeki küçük bir alanı vurgulamaktadır. Görüntü, serbest yüzen Buharlaşan Gaz Küreciği (frEGG) olarak bilinen büyüleyici bir özelliği ortaya çıkarıyor.

Orta-sol üst tarafa doğru koyu kurbağa yavrusu şeklinde bir bölge olarak temsil edilen frEGG'nin iki adı vardır: [KAG2008] globül 13 ve J025838.6+604259. Bu frEGG'ler, Buharlaşan Gaz Kürecikleri (YUMURTA) kategorisine aittir. Hem frEGG'ler hem de EGG'ler, çevredeki gazla karşılaştırıldığında foto buharlaşmaya daha dirençli olan daha yoğun gaz cepleridir. Fotobuharlaşma, genellikle genç, sıcak yıldızlar tarafından yayılan yoğun radyasyonun gazı iyonize etmesi ve dağıtması durumunda meydana gelir.

YUMURTA'lar ilk olarak nispeten yakın zamanda, özellikle de Hubble tarafından 1995'te görüntülenen ikonik Yaratılış Sütunları'nın uçlarında tanımlandı. Öte yandan, frEGG'ler daha da yakın zamanda sınıflandırıldı ve bağımsız ve ayırt edici 'kafa-kuyruk' şekilleriyle ayırt edildiler. Bu EGG'ler ve frEGG'ler gökbilimcilerin özellikle ilgisini çekiyor çünkü yoğunlukları içlerindeki gazı genç yıldızlar açısından zengin bölgelerde bol miktarda bulunan yoğun ultraviyole (UV) radyasyondan koruyor. Bu göreceli opaklığın, birçok frEGG ve EGG'nin yeni yıldızlar için fidanlık görevi gördüğü ön yıldızların oluşumu için çok önemli olduğuna inanılıyor.

Bu dikkat çekici görüntüde frEGG, kırmızı ışık denizinin ortasında karanlık bir bölge olarak görünüyor. Kırmızı renk, H-alfa emisyonu olarak bilinen bir tür ışık emisyonuna karşılık gelir. Bu emisyon, bir hidrojen atomundaki enerjik bir elektronun belirli bir miktarda enerji salması ve bunun sonucunda belirgin kırmızı ışığın ortaya çıkmasıyla meydana gelir.

Bu büyüleyici görüntü, gökbilimcilere Westerhout 5 gibi nebulalar içindeki yıldız oluşumunda yer alan karmaşık süreçlere dair değerli bilgiler sağlıyor.

Kaynak: Avrupa Uzay Ajansı (ESA)