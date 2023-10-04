Yeni Galaksi Görüntüsü Nadir Bulguları Ortaya Çıkarıyor

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan yaklaşık 612 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunan aktif bir merceksi gökada olan NGC 400'nin büyüleyici bir görüntüsünü sağladı. İngiliz gökbilimci John Herschel tarafından 1837 yılında keşfedilen bu galaksi, güney yarımküreden kolaylıkla görülebilmektedir.

NGC 612 yalnızca aktif bir galaksi değil aynı zamanda aktif galaksilerin en yaygın türü olan Seyfert galaksisi kategorisine de girmektedir. Spesifik olarak Tip II Seyfert olarak sınıflandırılması, merkezi etrafındaki maddenin çekirdeğin etrafında sakin bir şekilde hareket ettiğini gösterir. NGC 612'nin ilgi çekici bir özelliği, yaşlarının 40 ila 100 milyon yıl arasında olduğu tahmin edilen oldukça genç yıldızlarıdır.

NGC 612'yi diğerlerinden ayıran şey, eliptik olmayan nadir bir radyo galaksisi olması, yani önemli miktarda radyo emisyonu sergilemesidir. PKS 0131-36 radyo kaynağıyla ilişkisi alışılmadık bir özelliktir, çünkü evrende şu ana kadar bu tür radyo yayan merceksi gökadalardan yalnızca beş tanesi tespit edilmiştir.

Bilim adamları, NGC 612'de gözlemlenen olağandışı radyo emisyonlarını açıklamak için çeşitli teoriler öne sürdüler. Bir olasılık, bu emisyonların, eşlik eden bir sarmal galaksiyle geçmişteki bir etkileşimden kaynaklandığını öne sürüyor. Başka bir hipotez, galaksinin eliptik radyo galaksilerinde bulunan çıkıntılara benzeyen parlak ve baskın çıkıntısını inceliyor.

NASA ve ESA arasındaki bir işbirliği olan Hubble Uzay Teleskobu, evreni anlamamızı gözlemlemede ve geliştirmede çok önemli bir rol oynadı. 1990 yılında Uzay Mekiği Discovery ile fırlatılışı, onu görünür ve kızılötesi yeteneklerle donattı ve gök cisimlerinin incelenmesinde benzersiz bir netlik ve hassasiyet sağladı.

kaynaklar:

- Hubble uzay teleskobu

-NASA

- O