Orionid Meteor Yağmuru Gökyüzünü Aydınlatacak

2 Ekim'de başlayan ve 7 Kasım'a kadar devam edecek olan Orionid meteor yağmuru cumartesi günü zirveye çıkacak. Birleşik Krallık'taki olumsuz hava koşulları görünürlüğü engellese de, dünyanın diğer yerlerindeki gökyüzü gözlemcileri bu astronomik gösteriye tanık olabilir. Yağmur, tarihteki en tanınmış kuyruklu yıldızlardan biri olan Halley kuyruklu yıldızının geride bıraktığı enkazdan kaynaklanıyor. Kuyruklu yıldız Güneş'in etrafında dönerken küçük parçalar koparak toz ve buzdan oluşan bir iz oluşturur. Bu kalıntılar saniyede 41 mil hızla Dünya atmosferine girdiğinde sürtünme nedeniyle yanarak ışık çizgileri yaratıyorlar.

Bu meteor yağmuru, yıllık gök olayı takviminde önemli bir yere sahiptir. Warwick Üniversitesi'nden fizikçi Dr. Minjae Kim, bunu Halley kuyruklu yıldızına tanık olma şansını kaçıranlar için eşsiz bir fırsat olarak tanımlıyor. Kuyruklu yıldızın kendisi Dünya'nın yanından yalnızca 75-76 yılda bir geçerken, Orionid meteor yağmuru her yıl meydana geliyor ve kuyruklu yıldızın görünümünü kaçıranlara bir miktar telafi sağlıyor. Meteor yağmurları, kaynaklandıkları takımyıldızın adını alır ve Orionidler söz konusu olduğunda, Orion yönünden geliyor gibi görünürler.

Orionid meteor yağmurunu gözlemlemek için en iyi zaman 21 Ekim Cumartesi günü gece yarısı ile gün doğumu arası olacak. Bu olay hem kuzey hem de güney yarımküreden görülebilecek ancak açık havalarda görüş daha iyi olacak. Minimum ışık kirliliğine sahip, karanlık bir dış mekan bulunması tavsiye edilir. Meteorlar tüm gökyüzünde görülebilecek, dolayısıyla geniş bir açık alan seçmek göksel görüntünün daha iyi taranmasına olanak tanıyacak. Göktaşlarının gökyüzünden geçme zamanlaması tahmin edilemediğinden, bu bir bekleme oyunu olabilir. İçecek ve atıştırmalıkların getirilmesi deneyimi artırabilir.

Cumartesi günü meteor yağmuruna tanık olamıyorsanız, 28 Ekim civarına kadar onu maksimum aşamasında görme fırsatları hala mevcut olacak.

Kaynaklar: BBC Haberleri