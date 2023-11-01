Yeni Makale: İki NASA Astronot Tarihi Uzay Yürüyüşüne Hazırlanıyor

İki NASA astronotu, alçak Dünya yörüngesinde kritik bakım çalışmalarını yürütmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışında çığır açıcı bir uzay yürüyüşü için son hazırlıkları yapıyor. Bu kilometre taşı olayı, tarihte iki kadının birlikte uzay istasyonundan dışarı çıktığı ikinci sefer olacak.

Çarşamba günü saat 8'te (ET) başlaması planlanan uzay yürüyüşünün yaklaşık altı buçuk saat sürmesi bekleniyor. Heyecan verici bir şekilde NASA, NASA YouTube kanalı, NASA uygulaması ve NASA TV dahil olmak üzere çeşitli platformlarda araç dışı etkinliklerin canlı yayınını sunacak. Ek olarak, özel yayın akışı aracılığıyla da ayar yapabilirsiniz.

Bu önemli görev sırasında NASA astronotları Jasmin Moghbeli ve Loral O'Hara birçok önemli görevi üstlenecek. Uzay istasyonundaki iletişim anteninden bir elektronik kutusunu çıkararak başlayacaklar. Ayrıca, Dünya yörüngesinde dönerken Güneş'i takip etmek için ISS'nin güneş panellerini döndürmede hayati bir rol oynayan 12 adet yuvarlanma tertibatından birinin yerini alacaklar.

Bu uzay yürüyüşü hem Moghbeli hem de O'Hara için ilk olacağından özellikle büyük önem taşıyor. Aynı zamanda, NASA astronotları Christina Koch ve Jessica Meir'in 2019'da tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşüne çıktığı ve kadınların uzay araştırmalarındaki yeteneklerini ve katkılarını etkili bir şekilde kanıtladığı tarihi emsali de takip ediyor.

Başlangıçta 12 Ekim için planlanan uzay yürüyüşü, Rus modülündeki yedek radyatörden gelen soğutma sıvısı sızıntısı nedeniyle ertelendi. Son incelemeler, 25 Ekim'deki uzay yürüyüşü sırasında Rus astronotların istasyona geri dönmesine neden olan bir soğutucu sıvı kabarcığının dışarı sızdığını ortaya çıkardı. NASA sızıntıyla ilgili bir güncelleme sunmasa da bunun yaklaşan uzay yürüyüşünü etkilemeyeceği umuluyor.

Bu olağanüstü çabalarla NASA, ISS'nin bakımını ve sorunsuz çalışmasını sağlarken uzay araştırmalarının sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Astronotlar Moghbeli ve O'Hara'nın ilham verici çabaları, tüm NASA ekibinin adanmışlığının ve becerisinin bir kanıtıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Uzay yürüyüşü nedir?

Araç dışı aktivite (EVA) olarak da bilinen uzay yürüyüşü, bir astronotun uzay boşluğunda dışarıda görev yapmak ve onarım yapmak üzere uzay aracından ayrılmasıdır.

2. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) nedir?

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), alçak Dünya yörüngesinde yer alan yaşanabilir bir uzay istasyonudur. Çeşitli ülkelerden gelen astronotlar için bir araştırma laboratuvarı, gözlemevi ve ikametgah olarak hizmet vermektedir.

3. Uzay yürüyüşü ne kadar sürecek?

Uzay yürüyüşünün sabah 8'ten başlayarak yaklaşık altı buçuk saat süreceği tahmin ediliyor.

4. Uzay yürüyüşünün canlı yayınını nereden izleyebilirim?

NASA, uzay yürüyüşünün canlı yayınını resmi YouTube kanalında, NASA uygulamasında ve NASA TV'de sunacak.