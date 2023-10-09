NASA, OSIRIS-REx Misyonu Sırasında Bennu Asteroitinden Örnek Açıklayacak

NASA, OSIRIS-REx görevi sırasında Bennu asteroitinden toplanan örneği ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Uzay ajansı, etkinliği çarşamba günü canlı yayınlayacak. OSIRIS-REx misyonu, NASA'nın uzak bir asteroitten ilk örnek alımına işaret ediyordu. Karmaşık operasyon, bir uzay aracının kayanın üzerine indirilmesini, buradaki materyallerin yakalanıp depolanmasını ve bunların Dünya'ya geri getirilmesini içeriyordu.

Eylül 2016'da başlatılan misyon, dört yıl sonra başarıyla örnek topladı. Uzay aracı, numuneyi planlandığı gibi Utah çölüne inen bir kapsüle bıraktı. Kapsül, iniş alanının yakınındaki temiz bir odada tutulduktan sonra açılacağı Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne nakledildi. Bu, güneş sistemimizin oluşumu ve Dünya'daki yaşamın kökenleri hakkında değerli bilgiler sağlayacak, yıllarca sürecek bilimsel çalışmaların başlamasına olanak tanıyacak.

NASA şefi Bill Nelson, misyonu "olağanüstü bir şey getirmek: Dünya üzerinde şimdiye kadar alınan en büyük asteroit örneği" olarak tanımladı. Ayrıca, numunenin bilim adamlarının gezegen oluşumunu araştırmasına yardımcı olacağını, Dünya'yı potansiyel olarak etkileyebilecek asteroitler hakkındaki anlayışımızı derinleştireceğini ve güneş sistemimizin kökeni ve oluşumu hakkında bilgi sağlayacağını açıkladı.

Bilim adamları şu anda Bennu materyalinin ilk analizini yürütüyorlar. Numunenin daha iyi anlaşılması için taramalı elektron mikroskobu (SEM), kızılötesi ölçümler ve x-ışını kırınımı (XRD) gibi analitik araçlar kullanılacaktır. Bu testler Bennu materyalinin temel olarak anlaşılmasını sağlayacak ve daha detaylı araştırmaların önünü açacak.

Bennu asteroitinden alınan örnek, 11 Ekim Çarşamba günü saat 11:XNUMX ET'deki özel bir etkinlik sırasında açıklanacak. Etkinlik, NASA web sitesinin üst kısmına yerleştirilmiş video oynatıcı aracılığıyla veya NASA TV'yi ziyaret ederek izlenebilir. Uzay araştırmalarındaki bu heyecan verici dönüm noktasını kaçırmayın.

kaynaklar:

– NASA, OSIRIS-REx görevi sırasında Bennu asteroitinden örnek alacak

– Resim: NASA