Nadir 'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması: Güvenle Nasıl İzlenir ve Gözlerinizi Korursunuz

'Ateş çemberi' tutulması olarak da bilinen halkalı güneş tutulması adı verilen nadir bir gök olayı, 14 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek. Bu tutulma Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde görülebilecek ve aşağıdaki 48 eyaletin tamamı tutulmanın bir kısmına tanık olma fırsatına sahip olacak. Bu olay, Ay'ın Dünya ile Güneş arasından geçmesi ancak yörüngesinin en uzak noktasında olması, Güneş'i tamamen kaplamasını ve bir ışık halkası oluşturmasını engellemesi durumunda ortaya çıkar.

Tutulma sırasında uygun göz koruması olmadan doğrudan güneşe bakmanın gözlerinizde kalıcı hasara neden olabileceğini unutmamak önemlidir. NASA, tutulma sırasında güneşe doğrudan bakmanın hiçbir zaman güvenli olmadığını belirtiyor. Bunun yerine izleyiciler, onaylı güneş gözlüğü (tutulma gözlüğü olarak da bilinir) veya elde taşınan güneş gözlüğü gibi özel göz koruması kullanmalıdır.

Tutulmanın güvenli bir şekilde izlenebilmesi için normal güneş gözlükleri yeterli değildir. NASA, güneş gözlüklerinin koyu renk olsa bile yeterli koruma sağlamadığını vurguluyor. Onaylı güneş gözlüğü binlerce kat daha koyudur ve ISO 12312-2 uluslararası standardına uygun olmalıdır. Bu gözlüklerin hem sağ hem de sol gözü kapatması ve üreticiyi, güvenli kullanım talimatlarını ve olası tehlikelere ilişkin uyarıları belirten etiketlere sahip olması gerekir.

Tutulma gözlüğü takarken veya elde taşınan güneş görüntüleyiciyi kullanırken tutulmayı izlemek için kamera, dürbün, teleskop veya başka herhangi bir cihaz kullanmaktan kaçınmak da önemlidir. Konsantre güneş ışınları, filtreyi yakarak ciddi göz yaralanmalarına neden olabilir.

Tutulma gözlüklerine veya elde taşınan güneş görüntüleyiciye erişiminiz yoksa, dolaylı görüntüleme yöntemi olarak bir iğne deliği tutulması projektörü oluşturabilirsiniz. NASA, projektörü yapmak için bir karton kutu, beyaz bir kağıt, bant, makas ve bir parça alüminyum folyo kullanılmasını önerir. Folyoda küçük bir açıklık oluşturup güneşin görüntüsünü kağıda yansıtarak, güneşe doğrudan bakmadan tutulmayı güvenli bir şekilde gözlemleyebilirsiniz.

Tutulmanın yalnızca tam güneş ay tarafından kaplandığında göz koruması olmadan izlenmesinin güvenli olduğunu unutmayın. Güneşin küçük bir kısmı bile yeniden ortaya çıktığında, tutulma gözlükleri veya elde taşınan güneş görüntüleyici yeniden kullanılmalıdır.

Eclipse gözlüklerini veya el tipi görüntüleyicileri kullanmadan önce herhangi bir hasar açısından incelemek ve yırtılmış veya çizilmişse atmak önemlidir. Çocuklara tutulmayı nasıl düzgün bir şekilde izleyecekleri öğretilmeli ve tutulma gözlükleri veya elde taşınan güneş izleyicileri kullanırken her zaman denetlenmelidirler.

NASA'ya göre astronomi meraklıları, 8 Nisan 2024'te Kuzey Amerika'yı geçecek bir sonraki tam güneş tutulmasını sabırsızlıkla bekleyebilirler.

kaynaklar:

-NASA

– Uzay.com