2023 ve 2024 Yıllarındaki Muhteşem Güneş Tutulmalarına Hazır Olun

2023 ve 2024 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde iki büyüleyici gök olayı gerçekleşecek: halkalı güneş tutulması ve tam güneş tutulması. Bu muhteşem olaylara güvenli bir şekilde tanıklık etmek için doğru ekipmanlarla hazırlıklı olmak önemlidir.

İlk olay, halkalı güneş tutulması, 14 Ekim 2023'te gerçekleşecek. Bu tutulma, halkalılık olarak bilinen maksimum tutulma Güneş'in %90'ını kapsayacak şekilde Oregon'dan Teksas'a kadar görülebilecek. Tutulmanın zirvesi sırasında Güneş'in dış kenarları çarpıcı bir "ateş çemberi" etkisi yaratacak. Bu tutulmanın tamamı boyunca güneş filtreli gözlük takmak çok önemlidir.

İkinci olay olan tam güneş tutulması ise 8 Nisan 2024'te gerçekleşecek ve Teksas'tan Maine'e kadar görülebilecek. Tam güneş tutulması sırasında Ay, Güneş ile Dünya'nın arasından geçerek Güneş'in yüzünü birkaç dakika boyunca tamamen kapatır. Tutulma gözlüklerinizi tam tutulma sırasında çıkarmak güvenlidir, ancak Güneş tekrar görünür hale geldiğinden bu aşamadan önce ve sonra takılmalıdırlar. Tam tutulmaya yalnızca 115 mil genişliğinde bir yol içinde yer alanlar tanık olurken, Amerika Birleşik Devletleri'nin geri kalanı kısmi tutulmayı deneyimleyecek.

Bu güneş tutulmalarını güvenli bir şekilde görebilmek için tutulma camı olarak da bilinen güneş filtreli gözlüklerin kullanılması şarttır. Normal güneş gözlükleri yeterli olmadığından, bu gözlüklerin doğrudan Güneş görmeye yönelik ISO 12312-2 uluslararası standardını karşılaması gerekir. Amazon veya eBay gibi çevrimiçi perakendecilerden satın alınan gözlüklerin güvenilir olmayabileceğini unutmamak çok önemlidir, çünkü bazı satıcılar ürünlerini güvenlik açısından uygun şekilde test etmemiş olabilir.

Tutulma camları veya güneş filtreleri satın alırken Amerikan Astronomi Derneği'nin güvenli tedarikçi listesinin kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca Home Depot, Lowe's ve Walmart gibi büyük mağazalar stoklar bitene kadar ISO uyumlu eclipse gözlükleri satabilir. Kullanmadan önce camlarda çizik veya gevşek filtre gibi herhangi bir hasar olup olmadığının kontrol edilmesi önemlidir.

2023 ve 2024'teki muhteşem güneş tutulmalarını takvimlerinize işaretleyin ve uygun göz koruması kullanarak güvenliğinize öncelik vermeyi unutmayın. Doğanın bizim için hazırladığı olağanüstü astronomik olayların tadını çıkarın.

Tanımlar:

Halkalı güneş tutulması, Ay'ın Dünya'dan en uzakta olduğu ve Güneş'in Ay'ın etrafında parlak bir halka veya halka şeklinde görünmesine neden olan bir tutulma türüdür.

Tam güneş tutulması, Ay'ın Güneş'i tamamen kapatmasıyla meydana gelir ve bu durum gündüzleri kısa bir süre karanlık oluşmasına neden olur.

Güneş filtreli camlar, tutulmalar sırasında gözleri zararlı güneş ışınlarından koruyan, Güneş'in güvenli bir şekilde görülmesini sağlayan özel amaçlı camlardır.

ISO 12312-2 standardı, doğrudan Güneş izlemede kullanılan filtreler için uluslararası bir güvenlik standardıdır.

kaynaklar:

– Amerikan Astronomi Topluluğu

-NASA