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Güneş Tutulmasının Hava Koşullarına Etkisi

ByRobert Andrew

Ekim 14, 2023
Güneş Tutulmasının Hava Koşullarına Etkisi

Cumartesi günü yaklaşan halkalı tutulma gibi bir güneş tutulması da Dünya yüzeyindeki hava koşulları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Ay, Güneş'in önünden geçtiğinde Dünya'ya gölge düşürerek sıcaklık, rüzgar hızı, nem ve bulut örtüsünde değişikliklere neden olur.

Tutulma sırasında engellenen güneş ışığı miktarı, bu hava değişikliklerinin büyüklüğünü etkiler. Sıcak bir günde gölgeli alanların doğrudan güneş ışığına maruz kalan alanlardan daha soğuk olması gibi, bir tutulma sırasında güneş ışığı ne kadar çok engellenirse sıcaklık düşüşü de o kadar dramatik olur. Cumartesi günkü halkalı tutulmanın Oregon'dan Teksas'a kadar olan dar yol boyunca güneşin %90'ına kadar engellenmesi bekleniyor.

Halkalı bir tutulma, tam tutulmaya kıyasla biraz daha fazla güneş ışınımının Dünya yüzeyine ulaşmasına izin verir. Ancak güneş radyasyonundaki kısa bir azalma bile sıcaklıkları ve diğer hava koşullarını etkileyebilir. Tutulma sırasındaki kesin sıcaklık düşüşü, yılın zamanı ve bulut örtüsü gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Tutulma sırasında güneşin Dünya'ya çarpma açısı da sıcaklıkların etkilenmesinde rol oynar. Yaz aylarında olduğu gibi daha yüksek bir güneş açısı, daha yoğun güneş ışığı ve daha yüksek sıcaklıklar üretir. Sonbahar yaklaştıkça güneş açısı azalır ve bu da sıcaklıkların düşmesine neden olur.

2017'deki tam güneş tutulması sırasında, tamlık yolu boyunca bazı yerlerde sıcaklıklar önemli ölçüde düştü. Tutulma, sıcaklığın zaten yüksek olduğu bir yaz öğleden sonra, Ağustos ayında meydana geldi. Douglas, Wyoming'de sıcaklıklar sadece bir saatte 11 derece düştü ve Güney genelinde 4 ila 8 derecelik düşüşler gözlendi.

Cumartesi günkü tutulmada bu kadar şiddetli sıcaklık düşüşleri beklenmese de halkalılık yolu boyunca sıcaklıklarda hafif bir düşüş olması hala mümkün. Yalnızca kısmi tutulmanın yaşandığı bölgelerde gün içinde sıcaklıklarda daha yavaş bir artış görülebilir.

Sıcaklığın yanı sıra güneş tutulması rüzgarı, nemi ve bulut örtüsünü de etkileyebilir. Tutulma sırasındaki hızlı soğuma, atmosferde depolanan ısı miktarını geçici olarak azaltır. Bu, daha sakin rüzgarlara ve daha düşük rüzgar hızlarına yol açar. Düşen sıcaklıklar, hava sıcaklığı çiğlenme noktasına yaklaştıkça havanın daha nemli hissedilmesine de neden olabilir.

Bulut örtüsü, tutulma sırasında önemli bir sıcaklık düşüşünden de etkilenebilir. 2017'deki tam güneş tutulması sırasında Güney Carolina'nın bazı kısımlarındaki bulutlar, ısı kaynaklarını kaybettikleri için dağıldı. Cumartesi günkü tutulma sırasında da birkaç bulutun dağılması mümkün.

Genel olarak, bir güneş tutulması, sıcaklık, rüzgar, nem ve bulut örtüsünden etkilenerek Dünya yüzeyindeki hava koşullarını değiştirme potansiyeline sahiptir. Kesin etki, tutulmanın özel koşullarına ve konuma bağlı olarak değişebilir.

By Robert Andrew

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