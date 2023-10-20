Madencilik Faaliyetlerinde Azot Lastiklerinin Faydaları

Madencilik operatörleri, zorlu çalışma koşullarında ekiplerinin güvenliğini sağlarken üretkenliği koruma konusunda süregelen zorluklarla karşı karşıyadır. Yükleyiciler ve nakliye kamyonları gibi büyük madencilik araçları bu kaygılarda merkezi bir rol oynamaktadır ve hem etkili hem de güvenli lastiklere ihtiyaç duymaktadır.

Madencilik sektöründe lastik güvenliği son derece önemlidir. Madencilik araçlarının lastikleri, malzemeleri hareket ettirmek ve kazaları önlemek için stabilite ve çekiş gücü sağlamalıdır. Ancak bu makinelerin ağırlığı ve gücü lastik arızalarına yol açabiliyor, bu da sorunlara yol açabiliyor ve hatta patlama riski oluşturabiliyor. Şu anda madencilik araçlarının lastikleri çoğunlukla oksijen içeren havayla dolduruluyor ve bu da patlama veya kıvılcım kaynaklı patlama riskini artırıyor.

Bu riski azaltmak için bir çözüm, madencilik aracı lastiklerini hava yerine nitrojenle doldurmaktır. Nitrojen, binek araçlarda lastik basıncını korumak ve yakıt verimliliğini artırmak için zaten kullanılıyor ve madencilik araçlarında artan güvenlik gibi ek faydalar da sunuyor. Lastikler nitrojenle doldurulduğunda patlama riski önemli ölçüde azalır.

Nitrojen, madencilik aracı lastikleri için çeşitli doğrudan faydalar sağlar. Daha yavaş basınç kaybına ve su buharının neden olduğu metalik lastik bileşenlerinde daha az korozyona yol açar. Bu, işçiler ve madencilik operatörleri için güvenliğin artması anlamına geliyor.

Ayrıca nitrojen, sönmeyi yavaşlatarak lastiklerin ömrünün uzatılmasına yardımcı olur. Hem oksijen hem de nitrojen lastik duvarından geçebilirken, nitrojen bunu oksijenden dört kat daha yavaş ve su buharından 100 kat daha yavaş yapar. Bu, lastik ömründe %10'luk bir artışa neden olabilir.

Lastik arızaları iş kesintilerine ve önemli aksama sürelerine neden olabilir. Nitrojen, lastiklerin optimum düzeyde şişirilmesine yardımcı olarak esnekliği ve sürtünmeyi azaltır, bu da lastiğin aşırı ısınması ve arızalanması riskini azaltır. Nitrojen kaybı oksijene kıyasla daha yavaş olduğundan yakıt verimliliğini de artırır.

Madencilik aracı lastikleri boyutları, kütleleri ve basınçları nedeniyle güvenlik tehlikesi oluşturur. Bu lastiklerin oksijenle doldurulması, özellikle yer altı madenlerinde lastik yangını riskini artırır. Azotla doldurulmuş lastikler bu riski önemli ölçüde azaltır.

Nitrojen şişirme sisteminin uygulanmasında, nitrojenin uzak maden sahalarına maliyet ve emisyon ağırlıklı taşınması gibi zorluklar olsa da, potansiyel çözümler de mevcut. Bazı şirketler, maliyet tasarrufu sağlayacak ve kömür madenciliğinde metanın bastırılması gibi nitrojenin diğer madencilik süreçlerinde kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde madencilik sahalarında nitrojen üretmeyi araştırıyor.

Nitrojen lastiklerinin madencilik faaliyetlerinde kullanımı yaygın olmasa da, özellikle endüstri standardı haline geldiği Güney Afrika'da popülerlik kazanmaktadır. Azot jeneratörleri çeşitli ülkelerdeki madencilik faaliyetlerine tedarik edilmektedir ve bu teknoloji kullanıcı dostudur ve kurulumu kolaydır.

Sonuç olarak, madencilik faaliyetlerinde nitrojenli lastiklerin kullanılması, başta güvenlik olmak üzere çok sayıda fayda sunmaktadır. Üstesinden gelinmesi gereken zorluklar olsa da, nitrojen jeneratörlerinin yer altı madenlerinde uygulanması, maliyet tasarrufu ve gelişmiş madencilik süreçleri açısından ek avantajlar sağlayabilir.

Referanslar:

– Tunnicliffe, A. (2023, 8 Haziran). Özetle: Maden lastiklerinin kullanımında nitrojenin lastiğin yeniden biçimlendirilmesini nasıl iyileştirdiği. Haftalık Madencilik. [kaynak] kaynağından alındı

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