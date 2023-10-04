Evrenin Bileşimi: Madde ve Karanlık Enerji Üzerine Yeni Sayılar

Bilim insanları yakın zamanda evrendeki madde miktarına ilişkin yeni tahminler ortaya koydu. Araştırmalarına göre maddenin toplam bileşimin %31'ini oluşturduğuna, geri kalan %69'unun ise karanlık enerji tarafından işgal edildiğine inanılıyor. Şu ana kadar ne karanlık maddenin ne de karanlık enerjinin doğrudan tespit edilemediğini belirtmekte fayda var.

Evrende ne kadar maddenin var olduğu sorusu uzun zamandır fizikçilerin ilgisini çekmektedir. Maddenin belirli biçimlerini gözlemleyip tespit edebilsek de hâlâ gizemli kalan pek çok şey var. The Astrophysical Journal'da yakın zamanda yayınlanan bir yayında, bilim adamlarından oluşan bir ekip, maddenin toplam evrenin yalnızca %31'ini oluşturduğunu öne sürdü. Geriye kalan %69, her ikisi de doğrudan gözlemlenemeyen karanlık madde ve karanlık enerjiye atfediliyor.

Araştırmanın baş yazarı ve Mısır'daki Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı olan Dr. Mohamed Abdullah, kozmologların evrendeki maddenin yalnızca %20'sinin "baryonik" madde olarak sınıflandırılabileceğine inandıklarını açıkladı. Bu kategori atomlar, yıldızlar ve galaksiler gibi tüm görünür maddeleri kapsar. Geriye kalan %80'in, henüz bilinmeyen atom altı parçacıklardan oluşan varsayımsal bir madde türü olan karanlık madde olduğu düşünülüyor.

Bu yeni bulgular, evrenin gizemli bileşimine ışık tutarak, evrenin içeriğinin önemli bir kısmının doğrudan tespit edemediğimiz maddelerden oluştuğunu ortaya koyuyor. Karanlık maddenin ve karanlık enerjinin gerçek doğasını ortaya çıkarmak ve evrenimizi şekillendirmedeki rollerini daha iyi anlamak için daha fazla araştırma ve araştırma yapılması gerekiyor.

kaynaklar:

– Astrofizik Dergisi

– Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırma Enstitüsü, Mısır