Çalışma Bulguları, İnsan Vücudunda Trilyonlarca Hücre İçeriyor

Yeni bir çalışma, insan vücudunun şaşırtıcı sayıda hücre içerdiğini tahmin ediyor. Araştırmacılar, ortalama yetişkin erkeğin yaklaşık 1,500 trilyon hücreye sahip olduğunu, yetişkin kadınların ise 36 trilyon ve 28 yaşındaki çocukların ise yaklaşık 10 trilyon hücreye sahip olduğunu belirlemek için 17'den fazla makaleyi analiz etti. PNAS dergisinde yayınlanan çalışmada vücuttaki 400 dokudaki 60 hücre tipinin boyutu ve sayısı dikkate alındı. Analiz, hücre boyutu ve sayısı arasında tutarlı bir ters ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Başka bir deyişle, daha büyük hücrelerin toplam sayısı, daha küçük hücrelere göre daha düşüktür. Bu model, küçük kırmızı kan hücrelerinden büyük kas hücrelerine kadar çok çeşitli hücre boyutlarını kapsar.

Çalışma yazarları bulgularında sınırlamalar olduğunu kabul etti. Sağlanan rakamlar "ortalama" yetişkin ve çocuklara dayanmaktadır ve bireyler arasındaki boyut ve ağırlık açısından önemli farklılıkları hesaba katmamaktadır. Araştırmacılar ayrıca hücre kütlesinin doğrudan ölçümü yerine dolaylı ölçümlere dayanılması nedeniyle tahminlerinde belirsizlik bulunduğunu da belirtti. Bununla birlikte çalışma, önceki hücre sayısı tahminlerindeki tutarsızlıkların altını çizdi; bu durum, lenfositle ilişkili sağlık ve HIV ile lösemi gibi hastalıklara ilişkin anlayışımıza etki edebilir. Araştırma, insan vücudunda önceki tahminlerden dört kat daha fazla, yaklaşık 2 trilyon lenfosit bulunduğunu ortaya çıkardı.

İnsan vücudundaki, özellikle de kadınlar ve çocuklardaki hücre sayımlarının daha kapsamlı anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Ancak bu çalışma, insan vücudunu oluşturan çok sayıda hücreye ve hücre boyutu ile sayısı arasındaki ilişkiye dair değerli bilgiler sağlıyor.

kaynaklar:

New Scientist: “İnsan vücudunun yaklaşık 30 trilyon insan hücresi taşıdığı tahmin ediliyor” PNAS: "Floresan mikroskobunda dinamik hücre altı yapıların doğru etiketlenmesi ve izlenmesi için ölçeklenebilir üretken modeller"