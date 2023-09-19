Çalışma Bulguları: Meyve Sineklerinin Yiyeceklere Yönelmek İçin Anılarını Kullandığını Bulgular

Araştırmacılar meyve sineğinin beyinlerinin geçmiş ödüllere dair anıları eyleme geçirilebilir davranışlara dönüştürerek yiyecek bulmalarına nasıl olanak tanıdığını keşfetti. Spesifik olarak, beynin mantar gövdesi adı verilen önemli bir bölgesi, koku bilgisini işler ve farklı kokulara değerler atar. Ancak bu değerlerin motor eylemleri nasıl etkilediği belli değildi. Bu çalışma, koku anılarını rüzgara karşı hareketlere dönüştürmede çok önemli bir rol oynayan UpWiN adı verilen bir nöron kümesini tanımladı.

Meyve sinekleri, diğer böcekler gibi, kokuları takip etmek ve çekici kokuların nereden geldiğini bulmak için rüzgara karşı dönerler. Sineğin beynindeki koku sistemi, rüzgârın taşıdığı bu kokuları algılayarak sineği ödüle doğru yönlendirir. Araştırmacılar, UpWiN'lerin mantar gövdesinin farklı bölümlerinden gelen engelleyici ve uyarıcı girdileri entegre ederek sineğin rüzgara karşı dönmesine ve hareket etmesine neden olduğunu buldu.

Sineğin beynindeki mantar gövdesi, koku bilgisini işleyerek bütünleştirir ve farklı kokulara pozitif veya negatif değerler atar. Araştırmacılar, mantar vücudunun farklı bölümlerinde oluşan anıların farklı davranışları ortaya çıkardığını, yalnızca bazılarının sineğin rüzgara karşı hareketini yönlendirdiğini keşfettiler. UpWiN'ler bu bölmelerden engelleyici ve uyarıcı sinyaller alarak sineğin çekici kokuların kaynağına doğru etkili bir şekilde gezinmesine olanak tanır.

Bu araştırma, öğrenilen olumlu ve olumsuz değerlerin, hafızaya dayalı somut eylemlere nasıl dönüştürüldüğüne dair içgörü sağlıyor. UpWiN'ler ayrıca yüksek düzeyde öğrenme için dopaminerjik nöronlara uyarıcı sinyaller gönderir. Bu sinirsel devre mekanizmalarını anlamak, paralel dopaminerjik nöronların ve bellek alt sistemlerinin, bireysel sinir devreleri düzeyinde belleğe dayalı eylemleri ve öğrenmeyi yönlendirmek için nasıl etkileşime girdiğini açıklamaya yardımcı olur.

Meyve sinekleri üzerinde yapılacak ileri çalışmalar, hem omurgalı hem de omurgasızların beyinlerindeki davranış ve öğrenmede anıların rolüne ışık tutabilir.

Kaynak: HHMI (Howard Hughes Tıp Enstitüsü)

Tanımlar:

– Mantar gövdesi: Bazı böceklerde bulunan, koku alma bilgisini işlemekten ve farklı kokulara değer atamaktan sorumlu olan beyin bölgesi.

– UpWiN'ler: Mantar gövdesinin farklı bölümlerinden gelen engelleyici ve uyarıcı sinyalleri birleştiren, meyve sineklerinin çekici kokulara doğru rüzgâra karşı hareket etmesine rehberlik eden bir nöron kümesi.

kaynaklar:

– HHMI (Howard Hughes Tıp Enstitüsü)

– Orijinal Araştırma: Yoshinori Aso ve ark. tarafından “Öğrenilen koku değerlerini rüzgar odaklı harekete dönüştürmek için sinir devre mekanizmaları”. e-Hayat