Uydular El Niño'nun Pasifik Okyanusu'ndaki Gelişimini İzliyor

Sentinel-6 Michael Freilich gibi uydular şu anda Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen bir olayı gözlemliyor. Güney Amerika'nın batı kıyısına yakın sularda sıcaklıkta bir artış yaşanıyor ve bu da deniz seviyelerinin genişlemesine neden oluyor. Okyanus yüzeyi sıcaklıklarındaki bu artışın, El Niño olarak bilinen bir olgu olan Asya ve Kuzey Amerika'daki hava durumu düzenleri üzerinde önemli bir etkisi var.

Bu yılın El Niño'suna ilişkin bilgi edinmek için araştırmacılar geçmişteki olayları inceliyor. NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan yapılan açıklamada, Kaliforniya'nın 2015-2016 El Niño sırasında şiddetli yağışlar yaşadığı ve bu durumun yüksek sörf, su baskını ve çamur kaymalarına neden olduğu belirtiliyor.

NASA'dan alınan yeni bir görüntü, 2023 El Niño'nun başlangıcını, uzay ajansı tarafından aşırı olaylar olarak kabul edilen Ekim 1997 ve Ekim 2015'te gözlemlenen desenlerle karşılaştırıyor. Bu önceki olaylar küresel sıcaklıklarda, rüzgar düzenlerinde ve deniz seviyelerinde değişikliklere neden oldu.

Yüzey suyu sıcaklıkları yükseldiğinde doğudan batıya doğru olan yüzey rüzgarları zayıflar. Bu değişiklik doğu ve orta Pasifik'te yağışların artmasına neden olurken, Endonezya'da yağışlarda azalma yaşanıyor. Ek olarak, Pasifik Okyanusu'ndaki aktivite jet akımını değiştirerek güney ABD'de daha yağışlı ve daha soğuk, kuzeyde ise daha kuru ve daha sıcak koşullara neden oluyor.

Bu yılki El Niño'nun geçmiş olaylarla karşılaştırıldığında nispeten ılımlı görünmesine rağmen, Sentinel-6 Michael Freilich'in proje bilimcisi Josh Willis, koşullar uygun olursa Güneybatı ABD'ye hala yağışlı bir kış getirebileceğini öne sürüyor.

Sentinel-6 Michael Freilich uydusu, Avrupa Uzay Ajansı, Avrupa Meteorolojik Uyduların Kullanımı Örgütü, NASA ve NOAA'nın katılımıyla yürütülen ortak bir çalışma olan Copernicus Sentinel-6/Jason-CS misyonunun bir parçasıdır. Adını NASA'nın Yer Bilimleri Bölümü eski yöneticisi Michael Freilich'ten almıştır.

kaynaklar:

– Pasadena, Kaliforniya’daki NASA Jet Tahrik Laboratuvarı (JPL)

– Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA)