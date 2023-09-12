Dünyadaki Yaşamın Kökeninde İyonize Ürenin Rolü

Bilim insanları, yenilikçi X-ışını spektroskopisi tekniklerini kullanarak Dünya üzerindeki yaşamın kökenlerini anlama konusunda önemli ilerlemeler kaydettiler. Üre moleküllerinin iyonizasyonunu ve reaksiyonunu inceleyen araştırmacılar, biyotik öncesi aşamada yaşamın yapı taşlarının nasıl oluşmuş olabileceğine ışık tuttu.

Bu dönemde Dünya'nın atmosferi daha az yoğundu ve yüksek enerjili uzay radyasyonunun molekülleri iyonize etmesine izin veriyordu. Nükleobaz oluşumu için gerekli bir organik bileşik olan üre içeren küçük su birikintileri bu yoğun radyasyona maruz kaldı. Sonuç olarak üre, yaşamın temelini oluşturabilecek reaksiyon ürünlerine dönüştü.

Bu süreci daha fazla araştırmak için Tohoku Üniversitesi, Cenevre Üniversitesi, ETH Zürih ve Hamburg Üniversitesi'nden uluslararası bir araştırma ekibi çığır açan bir X-ışını spektroskopisi yaklaşımını kullandı. Bu teknik, sıvılardaki kimyasal reaksiyonları olağanüstü zamansal hassasiyetle incelemek için yüksek harmonik nesil bir ışık kaynağı ve mikron altı sıvı düz jet kullandı.

Araştırmacılar, üre moleküllerindeki değişiklikleri femtosaniye seviyesinde (saniyenin katrilyonda biri) inceleyerek iyonizasyondan sonra meydana gelen dinamik süreci ortaya çıkardılar. İyonlaştırıcı radyasyon üre biyomoleküllerine zarar verir, ancak enerji dağıldıkça üre molekülleri hızlı ve karmaşık bir reaksiyona girer.

Önceki çalışmalar gaz fazındaki moleküler reaksiyonlara odaklanmıştı ancak ekip, araştırmalarını biyokimyasal süreçlerin doğal ortamı olan sulu ortama genişletmek için vakum içinde ultra ince bir sıvı jeti üretecek bir cihaz tasarladı. Bu ilerleme, reaksiyonların gerçek zamanlı olarak nasıl ortaya çıktığını incelemelerine olanak sağladı.

Bu araştırma yalnızca Dünya üzerindeki yaşamın kökenlerine dair içgörü sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yeni ortaya çıkan attokimya alanında da yeni fırsatların kapısını açıyor. Bilim adamları, moleküler reaksiyonları benzeri görülmemiş bir ayrıntı düzeyinde gözlemleyerek, kimyasal süreçler hakkında daha derin bir anlayış kazanabilir ve yaşamı yönlendiren temel mekanizmalar hakkındaki bilgimizi geliştirebilirler.

Referans: Zhong Yin, Yi-Ping Chang, Tadas Balčiūnas, Yashoj Shakya, Aleksa Djorović, Geoffrey Gaulier, Giuseppe Fazio, Robin Santra, Ludger Inhester, Jean-Pierre Wolf tarafından "X-ışını spektroskopisi ile incelenen üre çözeltilerinde femtosaniye proton transferi" ve Hans Jakob Wörner, Nature.