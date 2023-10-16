Caterpillar Prolegs'in Evrimsel Gizemi

Tırtıllar, dalları ve yaprakları kavramak için kullanılan, proleg adı verilen ekstra bacaklarıyla tanınır. Yakın zamanda yapılan bir çalışma bu proleglerin evrimsel kökenine ışık tuttu. Araştırmacılar, proleglerin aslında kabukluların uzuvlarındaki lobları belirleyen bir genetik programdan türetildiğini bulmuşlardır. Bu genetik program, tırtılların karnında yeniden aktif hale gelene kadar milyonlarca yıl boyunca kabukluların uzuv bölgesinde pasif kalmıştı.

Çalışma, proleglerin bulunduğu kelebek larvalarında spesifik bir gen olan abdominal A'nın parçalanmasını içeriyordu. Genin tamamen bozulması, proleglerin yokluğuyla sonuçlanırken, kısmi bozulma, karın bölgesinde iki farklı özelliğin gelişmesine yol açtı: prolegler ve torasik bacakların değiştirilmiş bir versiyonu. Bu durum, bu iki özelliğin vücudun farklı yerlerinden ortaya çıktığını ve aynı özellik olamayacağını göstermektedir.

Daha ileri analizler, proleglerin genetik planının, kelebekler ve güvelerdeki bir başka yeni özellik olan baş boynuzlarına benzer olduğunu ortaya çıkardı. Proleglerde ifade edilen gen havuzu, kabuklulardaki uzantıların bir parçası olan enditlerde bulunan genlere de benzer.

Çalışma, böcek uzuvlarının evrimsel tarihinin karmaşık olduğunu, uzuvların tek eksenli uzantılar olarak ortaya çıktığını ve daha sonra çift eşli hale geldiğini öne sürüyor. Zamanla bu uzuvlarda enditler adı verilen içe bakan loblar gelişti. Bazı böcek soylarında enditler kaybolmuştu, ancak kelebekler ve güvelerde proleg olarak işlev görecek şekilde yeniden etkinleştirildiler.

Bu araştırma, evrimin mevcut özellikleri ve genetik programları nasıl yeniden tasarladığını gösteriyor. Prolegler, ilkel bacak parçalarını yapmak için önceden var olan talimatlardan ortaya çıkan yeni bir özelliktir. Tırtılın proleglerinin gizemi nihayet çözüldü ve kabukluların uzuvlarıyla olan eski bağlantıları ortaya çıktı.

kaynaklar:

- Singapur Ulusal Üniversitesi