Tıpta Gen Düzenlemede Gelişmeler ve Etik Hususlar

Tıpta çığır açan bir alan olan gen düzenleme, Dr. Tamara Sunbul'un “Tıpta Yeni Bir Dönem: Dijital Teşhis ve Tedavi” başlıklı açılış oturumunun ana odağıydı. Johns Hopkins Aramco Healthcare Klinik Bilişim tıbbi direktörü Dr. Sunbul, genotiplemenin potansiyelini ve zaman içinde veri toplamaya olan güveni vurguladı.

Gen düzenleme gibi dijital teknolojinin amacı, ilaç yazarken sonuçlarda farklılıklara yol açabilecek anormallikleri tespit etmektir. Dr. Sunbul, bireylerin aynı ilaca farklı tepkiler verebileceğini belirterek, hassas tanı ve tedavi yöntemlerinin gerekliliğine dikkat çekti.

Gen düzenlemedeki en önemli gelişmelerden biri “genetik makas” olarak da bilinen CRISPR-Cas9'dur. Bu teknoloji, DNA dizilerini belirli bölgelerden hassas bir şekilde keserek, DNA bazını değiştiren gen dizilerinin silinmesine veya eklenmesine olanak tanır. CRISPR başlangıçta tarım ve biyoenerjide uygulama alanı bulurken, Dr. Sunbul dijital teşhis ve tedavi alanındaki potansiyelini paylaştı.

Dijital teşhis alanında SHERLOCK ve DETECTR gibi yeni yöntemler ortaya çıktı. Bu yöntemler, COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıkların hızlı tespitini sağlamak için gen düzenlemeyi kullanır. Ek olarak gen düzenleme Atomwise, Deep Genomics ve Valo gibi şirketler tarafından ilaç keşif süreçlerine dahil ediliyor.

Ayrıca gen düzenleme, çeşitli koşullar için hücre ve gen tedavilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Buna talasemi, orak hücre hastalığı ve hemofili gibi kan bozukluklarının yanı sıra Down sendromu, kalıtsal körlük, kistik fibroz, Duchenne kas distrofisi ve Huntington hastalığı gibi durumlar da dahildir. CRISPR kullanımı sayesinde, bir hastanın bağışıklık sistemini kendi kanserini, enfeksiyonlarını (HIV, COVİD-19, grip, sıtma, Zika ve antibiyotik direnci gibi) ve hiperkolesterolemi gibi kronik hastalıkları hedef alacak şekilde yeniden programlamak mümkün hale geldi. 1 diyabet.

Bu dikkate değer ilerlemelere rağmen etik, yasal ve bilimsel hususlar hala önemini korumaktadır. Yanlış gen düzenlemenin zararlı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Dr. Sunbul, dikkatli olunması ve hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Dahası, geri dönüşü olmayan değişiklikler aktarılabileceğinden gen düzenlemenin gelecek nesilleri etkileme potansiyeli vardır. Bu nedenle, sorumlu uygulamayı sağlamak ve bireylerin ve bir bütün olarak toplumun refahını korumak için gen düzenlemenin etik sonuçlarına ilişkin kapsamlı tartışmalar gereklidir.

kaynaklar:

– Dr. Tamara Sunbul, Johns Hopkins Aramco Healthcare Klinik Bilişim Tıbbi Direktörü