Araştırmaya Göre İklim Değişikliği Yarasaların Olağanüstü Ömürlerini Tehdit Ediyor

Kraliyet Topluluğu B: Biyolojik Bilimler Bildirileri'nde yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, yarasaların olağanüstü yaşam sürelerinin artan küresel sıcaklıklar nedeniyle risk altında olabileceğini öne sürüyor. University College Dublin ve Bristol Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen araştırma, bir grup yabani büyük nalburunlu yarasanın kış uykusu döngüsüne odaklandı.

Araştırmacılar, yarasaların kış uykusu dönemindeki hava koşullarındaki dalgalanmaların, uzun yaşamlarından sorumlu olan moleküler mekanizmayı etkilediğini keşfetti. Kromozomların uçlarını koruyan DNA parçaları olan telomerler, hücre her bölündüğünde kısalır. Bu kısalma süreci yaşlanma ve yaşlanmaya bağlı hastalıklarla ilişkilidir.

Çalışma, daha sıcak koşullar nedeniyle kış uykusundan daha sık uyanan yarasaların, daha soğuk sıcaklıkların olduğu önceki kışlara kıyasla önemli ölçüde daha kısa telomerlere sahip olduğunu buldu. University College Dublin'den Profesör Emma Teeling, küresel sıcaklıklarda öngörülen artışın yabani yarasalarda kış uykusunun faydalı etkilerini sınırlayabileceğini belirterek bu bulgularla ilgili endişelerini dile getirdi.

Araştırmanın başyazarı Dr. Megan Power, kış uykusunun telomerler üzerindeki etkilerini incelemek için üç kış boyunca 200'den fazla yabani büyük nalburunlu yarasayı izledi. Araştırma, kış uykusu mevsiminde telomerlerin kısalmak yerine uzamasıyla kış uykusunun bir tür gençleşme işlevi gördüğünü ortaya çıkardı. Bu uzatma muhtemelen telomerik DNA'nın zarar vermeden kendini kopyalamasına izin veren telomeraz enziminin ekspresyonundan kaynaklanmaktadır.

Araştırmanın bulguları, değişen iklim koşullarının yarasaların uzun ömürlü doğası üzerindeki potansiyel sonuçlarını vurguluyor. Yarasalar gibi uzun ömürlü ve yavaş üreme oranlarına sahip türler, çevresel değişikliklere karşı özellikle savunmasızdır. Araştırmacılar, yarasaların hızlı iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini ve buna nasıl uyum sağladığını anlamanın önemini vurguluyor.

Kış uykusu sırasında telomerlerin uzamasında telomerazın rolünü araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Çalışma, iklim değişikliğinin yarasa popülasyonlarının ekolojisi ve hayatta kalması üzerindeki etkisini vurguluyor ve bu olağanüstü canlıları korumak için sürekli araştırma ve koruma çabalarına duyulan ihtiyacı vurguluyor.

Kaynak:

– Megan L. Power ve diğerleri, Değişen bir iklimde Hibernation telomer dinamikleri: vahşi büyük at nalı yarasalarından bilgiler, Kraliyet Topluluğu B Bildirileri: Biyolojik Bilimler (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

– Dublin Üniversitesi Koleji