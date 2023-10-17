2023 Orionid Meteor Yağmuru: Kaçırmak İstemeyeceğiniz Bir Gök Gösterisi

Yıllık Orionid meteor yağmuru, 22 Ekim 2023'te zirveye ulaşacak ve kaçırmak istemeyeceğiniz bir gök gösterisi sunacak. Parlak ve hızlı göktaşlarıyla tanınan Orionidler, gece gökyüzünde çarpıcı bir görsel deneyim yaratıyor.

Orionid yağmurunun göktaşları saatte 148,000 mili (saniyede 66 kilometre) aşan hızlarda hareket eder ve uzun süreli ışık patlamaları üreterek ateş toplarına dönüşme potansiyeline sahiptir. Genellikle geçerken parlayan "trenler" bırakırlar ve bu trenler birkaç saniyeden dakikaya kadar oyalanabilir. Her ne kadar Orion takımyıldızından geliyor gibi görünseler de, meteorlar aslında Dünya atmosferine girdiklerinde yanan, tipik olarak kuyruklu yıldızlardan veya asteroitlerden gelen küçük parçalar ve parçacıklardır.

Orionidler söz konusu olduğunda bu meteorlar, her 75 ila 79 yılda bir Güneş ve Dünya'nın yanından geçen bir kuyruklu yıldız olan Halley Kuyruklu Yıldızı tarafından üretilen enkazlardır. Halley Kuyruklu Yıldızı iç güneş sistemine her yaklaştığında, malzemesinin 3 ila 10 feet kadarını saçıyor.

En iyi izleme deneyiminin keyfini çıkarmak için gökyüzündeki parlak noktadan 45 ila 90 derece uzağa bakmanız önerilir. Bu perspektif meteorların daha uzun ve daha muhteşem görünmesini sağlar. Işınıma doğrudan bakmak, önceden kısalma adı verilen bir etki nedeniyle meteorların daha kısa görünmesine neden olabilir.

Orionidler, minimum ışık kirliliği olan yerlerden gözlemlendiklerinde, zirve noktalarında tipik olarak saatte 15 ila 20 meteor üretirler. Ancak geçmişte meteor sayısının bu sayıyı üç katına çıkardığı durumlar da yaşandı. Bu yıl yoğun bir hareketlilik beklenmiyor.

Meteor yağmurunu izlemek için en iyi zaman gece yarısından sabaha kadar olan saatler. Orionidler tesadüfen 2023'ün hafta sonu zirveye ulaşıyor ve geç saatlere kadar uyanık kalmayı daha kolay hale getiriyor. Meteor yağmuru hem Kuzey hem de Güney yarımküreden görülebiliyor; Kuzey Yarımküre'deki izleyiciler güneydoğuya, Güney Yarımküre'dekiler ise kuzeydoğuya bakıyor.

Orionid göktaşlarının kaynağı olan Halley Kuyruklu Yıldızı en ünlü kuyruklu yıldızlardan biridir ve yaklaşık 76 yılda bir ortaya çıkar. Son kez 1986'da ortaya çıktı ve 2061'de geri dönmesi planlanıyor. Orionidler, kuyruklu yıldızın göklerimizde kalıcı varlığını hatırlatıyor.

İster deneyimli bir gökbilimci, ister meraklı bir gözlemci olun, 2023 Orionid meteor yağmuru kaçırılmaması gereken bir gök gösterisi olacağa benziyor. Parlak şehir ışıklarından uzakta bir yer bulduğunuzdan emin olun ve gösterinin tadını çıkarırken rahat etmek için bir çim sandalye veya battaniye getirin.

Kaynaklar: NASA, EarthSky, Amerikan Meteor Topluluğu