Kolombiyalı Araştırmacı Dünya'ya Getirilen Toz Örneklerindeki Dünya Dışı Malzemeyi İnceliyor

Genç Kolombiyalı araştırmacı Camilo Jaramillo-Correa, uzaydan getirilen toz örneklerini incelemek için eşsiz bir fırsata sahip oldu. Örnekler, bir asteroit üzerinde çalışan gezicilerden gelen görüntüleri ilk kez ışınlayan ve jeolojik örnekleri Dünya'ya gönderen Japon uzay ajansının Hayabusa2 misyonu tarafından toplandı. O dönemde Nükleer Mühendislik alanında doktorasını yapan Jaramillo-Correa, numuneleri tutmak ve onları hava kirliliğinden korumak için kapalı bir numune kapsülü tasarladı ve üretti.

Akıl hocaları, kapsülü dünya dışı materyalleri incelemek için kullanmanın mümkün olup olmadığını sordu ve Jaramillo-Correa, numune korumasına ilişkin katı gereklilikleri karşılayacak şekilde kapsülü değiştirdi ve test etti. Ekip, asteroit Ryugu'dan alınan iki grup örnek üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi: bireysel parçacıklar ve ince tozlar. Analiz devam ediyor ancak asteroitlerin bileşimi, özellikleri ve uzayda aşınmaya ilişkin olası kanıtlar hakkında bilgi elde edilmesi bekleniyor.

Jaramillo-Correa'ya göre asteroitlerin incelenmesi iki ana nedenden dolayı önemlidir. Birincisi, Güneş Sisteminin ilk aşamalarının anlık görüntüsünü sağlıyorlar ve onun ve Dünya gezegeninin nasıl oluştuğunu ve yaşamın kökenini anlamamıza yardımcı olabiliyorlar. İkincisi, asteroitleri incelemek, uzaydaki hava koşullarının ve atmosferik kirliliğin etkilerine dair içgörü sağlayabilir.

Jaramillo-Correa'nın araştırması için Kolombiya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı yolculuk, aynı zamanda araştırma ortamları ve kaynaklara erişimdeki farklılıkları da vurguluyor. ABD'deki araştırmacıların, Kolombiya'dakilere kıyasla araçlar gibi kaynaklara çok daha kolay erişebildiğini belirtti. Buna rağmen Kolombiya'daki laboratuvarının yeteneklerini takdir etmeyi ve becerikli olmayı öğrendi.

Bir diğer Kolombiyalı araştırmacı Andrea Guzman Mesa ise astrofizik alanındaki hayallerinin peşinden gitti. Doktorası güneş sistemimizin dışındaki gezegenlerin atmosferlerini incelemeye odaklandı. Bu atmosferlerin bileşimi hakkında tahminlerde bulunmak için makine öğrenimi çerçevelerini kullanarak atmosferik modelleri gözlemsel verilerle karşılaştırdı. Guzman Mesa aynı zamanda ülkenin araştırma ekosisteminde gerçek bir değişiklik yaratmayı umarak Kolombiya'daki kadın bilim adamlarının görünürlüğünün artırılmasında da etkili oldu.

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