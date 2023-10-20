Şili'deki Yeni Standartlar Işık Kirliliğini Azaltmayı ve Karanlık Gökyüzünü Korumayı Amaçlıyor

Şili olağanüstü yıldız gözlem koşullarıyla tanınır; açık gökyüzü ve minimum ışık kirliliği nedeniyle Atacama Çölü gökbilimciler için en iyi yerlerden biridir. Bu karanlık gökyüzünü astronomi için korumak ve ışık kirliliğinin insan sağlığı ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki zararlı etkilerini ele almak amacıyla Şili Çevre Bakanlığı, Yeni bir Ulusal Aydınlatma Standardı uygulamaya koydu.

Daha önce Şili'deki büyük gözlemevlerine ev sahipliği yapan bölgelerin karanlık gökyüzü durumlarını korumak için özel aydınlatma düzenlemeleri vardı. Artık bu standartlar, sorumlu ve sürdürülebilir dış mekan aydınlatma uygulamalarını teşvik etmek amacıyla ülkenin geri kalanına da yayılıyor.

Yeni aydınlatma standardı, yoğun mavi ışıktan daha yumuşak amber tonlarına geçerek dış mekan aydınlatmasını iyileştirmeye odaklanıyor. Bu değişiklik obezite, depresyon ve bazı kanser türleri gibi insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olur. Ayrıca, ticari aydınlatmanın kritik gece saatlerinde ışık kirliliğine katkıda bulunmaması için ışıklı reklamların gece yarısından sabah 7'ye kadar kapatılması gerekiyor.

Yeni Ulusal Aydınlatma Standardı, insan sağlığının ötesinde, ışık kirliliğinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisini de kabul ediyor. Yapay ışık, tozlaştırıcı böcekler ve deniz kuşları da dahil olmak üzere gece türlerinin davranışlarını bozar. Böcek tozlayıcıları yön bulmak için ay ışığına ve yıldız ışığına güvenirler ve ışık kirliliği onların kafasını karıştırabilir ve yönlerini şaşırtır, bitki tozlaşmasını ve mahsul bakımını etkiler. Benzer şekilde, Şili, Ekvador ve Peru'ya özgü bir deniz kuşu olan Markham fırtına kuşu da ışık kirliliği nedeniyle tehlike altında. Bu kuşlar üreme alanlarına gitmek için ay ve yıldızların ışığını kullanıyor, ancak şehir aydınlatması genellikle onların kafasını karıştırıyor ve başarılı göçü engelliyor.

Yeni Ulusal Aydınlatma Standardı yaban hayatı üzerindeki olumsuz etkileri tersine çevirmeyi ve koruma çabaları için hayati önem taşıyan alanları korumayı amaçlıyor. Şili, yoğunluk, renk sıcaklığı ve zaman sınırlarını uygulayarak, çevreyi ve insan refahını korurken, yapay aydınlatmanın akılcı ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Yeni düzenlemeler, bu faydaların yanı sıra, çok sayıda gözlemevine ev sahipliği yapan Şili'nin karanlık gökyüzü sığınağının da korunmasını sağlıyor. Işık kirliliğindeki artış, uzun vadede astronomik gözlemlerin sürdürülebilirliği açısından önemli bir risk oluşturuyor. Şili, karanlık gökyüzünün korunmasına öncelik vererek astronominin önemini ve onun evreni anlamadaki katkısını kabul ediyor.

Kaynaklar: Fundación Cielos de Chile, Şili Çevre Bakanlığı