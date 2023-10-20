50 Milyon Yıl Önceki Yarasa Kafatası, Yarasanın Erken Evrimine Yeni Bir Bakış Sağlıyor

Fransa'da bir mağarada yaklaşık 50 milyon yıl öncesine ait, neredeyse hiç bozulmamış bir yarasa kafatası bulundu. Bu bulgu, yarasaların daha önce gizemli olan erken evrimine ışık tutuyor. Yarasalar, memeliler arasında en zayıf fosil kayıtlarından birine sahip; bu da yarasaların ilk kez ne zaman uçmaya veya mağaralarda tünemeye başladıklarını ve ayrıca benzersiz ekolokasyon yeteneklerini ne zaman geliştirdiklerini belirlemeyi zorlaştırıyor. Soyu tükenen Vielasia sigei türüne ait yarasa kafatası, mağarada bulunan 23 fosilleşmiş birey arasında yer alıyordu.

Önceki yarasa fosilleri çoğunlukla parçalanmış veya tamamen düzleşmişti, bu da onların üç boyutlu anatomisini incelemeyi ve ekolokasyon kullanıp kullanmadıklarını belirlemeyi zorlaştırıyordu. Ancak Vielasia sigei kafatası, kireçtaşı içinde mükemmel bir şekilde korunmuş ve orijinal şeklini korumuştur. Bu, bilim adamlarının iç kulağı incelemesine ve onu modern yarasalarla karşılaştırmasına olanak sağladı. Sonuçlar, bu eski yarasanın muhtemelen ekolokasyon kullandığını ve bu yeteneğin geliştirilmesi açısından balinaların çok ilerisinde olduğunu gösteriyor. Bu keşiften önce bilim insanları modern yarasa ailelerindeki ekolokasyondan yalnızca emindiler.

Vielasia sigei yarasası, yalnızca 1.8 cm uzunluğunda, mağarada yaşayan küçük bir türdü. Bu, ilk yarasaların öncelikle göl ve orman çevresindeki ağaçlarda yaşadığı yönündeki önceki varsayımlarla çelişiyor. Mağara ortamlarının stabilitesi muhtemelen erken Eosen döneminin dalgalanan sıcaklık değişimleri sırasında bir sığınak sağlamıştır.

Bu keşif, yarasaların erken ekolokasyonu hakkındaki tartışmayı kesin olarak çözüme kavuşturmasa da, ikna edici kanıtlar sağlıyor. Aynı zamanda yarasaların evrimi ve benzersiz özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için fosil kayıtlarının daha fazla araştırılmasına da ilham kaynağı oluyor.

kaynaklar:

– “Antik yarasa 'ezilmemiş' kafatasının keşfi, erken yarasa evrimine yeni bir ışık tutuyor,” New South Wales Üniversitesi Sidney

– Güncel Biyoloji Dergisi