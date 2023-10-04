Suaygırlarının Çiğneme Biyolojisi: Belirgin Dişler ve Geniş Açık Ağızlar Verimliliği Sınırlıyor

İsviçre'nin Zürih Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, su aygırlarının büyük dişlerinin ve geniş ağzının çiğneme hareketlerini kısıtladığını ve bunun da verimsiz çiğnemeye yol açtığını ortaya çıkardı. Açık erişimli PLOS ONE dergisinde yayınlanan bulgular, bu suda yaşayan canlıların benzersiz çiğneme biyolojisine ışık tutuyor.

Suaygırlarının, memeliler arasında en geniş açıklığa sahip olduğu ve bu sayede büyük miktarlarda bitki örtüsü tüketmelerine olanak sağladığı biliniyor. Ancak çalışma, dişlerinin boyutu ve düzeni nedeniyle çiğneme yeteneklerinin sınırlı olduğunu öne sürüyor. Araştırmacılar, hayvanat bahçesindeki hayvanların video görüntülerini kullanarak sıradan su aygırları ve cüce su aygırlarının çiğneme davranışlarını gözlemlediler. Ayrıca dişlerin boyutunu ve dizilişini ölçmek için müze örneklerinin kafataslarını da incelediler ve çiğneme desenlerini gösteren aşınma belirtileri aradılar.

Sonuçlar, iki su aygırı türü arasında üst ve alt çene veya yanak dişlerinin genişliğinde çok az fark olduğunu gösterdi; bu da öncelikle dikey bir çiğneme hareketi olduğunu gösteriyor. Ancak su aygırlarındaki birbirine kenetlenen üst ve alt ön dişlerin, yan yana çiğnemeyi neredeyse tamamen engellediği keşfedildi. Bunun tersine, cüce suaygırları çiğnerken hafif bir yan yana öğütme hareketi kullanır.

Araştırmacılar, modern su aygırlarının atalarının çene hareketlerine daha çok güvendiklerini ancak bu yeteneğin zamanla kaybolduğuna inanıyor. Sert bir çenenin ve geniş bir açıklığın evrimi, çiğneme verimliliği yerine dövüşme becerisine öncelik vermiş olabilir. Ayrıca verimsiz çiğnemenin su aygırlarının yarı suda yaşayan yaşam tarzına katkıda bulunmuş olabileceği öne sürülüyor.

Çalışma, otoburların çoğunun yiyeceklerini öğütmek için yan yana çene hareketlerine güvendiğini, oysa su aygırlarının diğer su aygırlarıyla kavgaları sırasında sert bir çeneye ihtiyaç duymaları nedeniyle bundan vazgeçtiklerini vurguluyor. Araştırma, su aygırlarının benzersiz çiğneme biyolojisinin ve beslenme davranışlarını şekillendiren faktörlerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunuyor.

Başlık: Suaygırlarının Çiğneme Biyolojisi: Belirgin Dişler ve Geniş Açık Ağızlar Verimliliği Sınırlıyor

Kaynak: PLOS ONE, DOI: 10.1371/journal.pone.0291825