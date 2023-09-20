Araştırmacılar Yanmayla Çalışan Böcek Ölçeğinde Robot Geliştiriyor

Cornell Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, elektrikle çalışan robotların hız, güç, esneklik ve sıçrama yeteneği açısından yeteneklerini geride bırakarak, yanmayla çalışan böcek ölçekli bir robotu başarıyla yarattılar. Ekip, motorların, motorların ve pompaların küçültülmesi sırasında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için yumuşak mikro aktüatörleri yüksek enerji yoğunluklu kimyasal yakıtla birleştirdi. Araştırmacılar, otomobillerde kullanılana benzer yüksek enerji yoğunluklu bir kimyasal yakıt kullanarak robotun yerleşik gücünü ve performansını önemli ölçüde artırmayı başardılar. Uzunluğu bir inçten biraz fazla olan ve bir buçuk ataç ağırlığına eşdeğer olan robot, aleve dayanıklı bir reçine ile 3 boyutlu olarak basılmış ve ayakları görevi gören dört aktüatörle donatılmıştır.

Aktüatörler, benzer büyüklükteki robotların ürettiği yaklaşık 9.5 Newton'a kıyasla 0.2 Newton'luk kuvvet üretme kapasitesine sahiptir. Robot ayrıca 100 hertz'in üzerindeki frekanslarda çalışabiliyor, %140'lık yer değiştirme elde edebiliyor ve vücut ağırlığının 22 katını kaldırabiliyor. Yanma gücüyle çalışan aktüatörleri, zorlu arazilerde gezinmesine, engelleri aşmasına, inanılmaz mesafeler atlamasına ve yerde hızla hareket etmesine olanak tanır. Aktüatörlerin tasarımı aynı zamanda yüksek derecede kontrol sunarak operatörlerin hızı, kıvılcım sıklığını ve yakıt beslemesini gerçek zamanlı olarak ayarlayarak çeşitli yanıtları tetiklemelerine olanak tanır.

Araştırmacılar, daha büyük ölçekte hassas kontrollü ve güçlü hareketler üretmek için daha fazla aktüatörü bir araya getirmeyi planlıyor. Ayrıca, daha küçük elektroniklerle birlikte gemide taşınabilen sıvı yakıt kullanarak robotun bağlanmamış bir versiyonunu geliştirmeyi de hedefliyorlar. Yanma gücüyle çalışan robot teknolojisindeki bu atılım, bizi arama ve kurtarma operasyonlarında, keşiflerde, çevresel izlemede, gözetlemede ve zorlu ortamlarda navigasyonda böcek ölçekli robotların kullanılması gerçeğine daha da yaklaştırıyor.

Kaynak: Cameron A. Aubin ve diğerleri, Böcek ölçekli robotlar için güçlü, yumuşak yanmalı aktüatörler, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Kaynak: Cornell Üniversitesi