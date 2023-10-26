Yer Kabuğunun Altında Saklı Şaşırtıcı Sırlar

Çığır açan bir çalışmada bilim insanları, Dünya'nın mantosu (kabuk ile çekirdek arasındaki katman) hakkında büyüleyici bir keşifte bulundular. Ayaklarımızın altında, Pasifik, Atlantik ve Hint okyanuslarının toplamı ile karşılaştırılabilecek kadar büyük bir su rezervuarının yattığı ortaya çıktı.

Dünya yüzeyinde aşina olduğumuz sıvı sudan farklı olarak bu su, manto içindeki kristallerin içinde iyonlar halinde depolanır. Bu bulgu, üst ve alt mantoların sudan yoksun olduğu yönündeki uzun süredir devam eden inanca meydan okuyor. Bu, yerin yaklaşık 255-410 mil altında bulunan aralarındaki geçiş bölgesinin aslında ıslak olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar manto geçiş bölgesini temsil eden kayalar üzerinde deneyler yaptılar. Bu kayaların viskozite seviyelerini gözlemleyerek mantonun ölçülen seviyeleriyle bir korelasyon buldular. Bu, geçiş bölgesinin gerçekten su içerdiğini gösterir.

Dahası, çalışma Dünya'nın "çekirdeğine kadar ıslak" olabileceğini öne sürüyor. Mantonun, gezegenin erken tarihi boyunca yalnızca buz bakımından zengin kuyruklu yıldızlarla çarpışmalara dayanmak yerine, kimyasal reaksiyonlar yoluyla su üretebildiği öne sürülüyor.

Bu geniş yeraltı su sisteminin açığa çıkarılmasının kendi gezegenimizin ötesinde etkileri var. Bu, güneş dışı gezegenler de dahil olmak üzere diğer gök cisimlerinin de mantoları içinde gizli okyanusları barındırabilme olasılığını artırıyor.

Dünyanın iç kısmının derinliklerinde suyun varlığı, sismik aktivite açısından potansiyel sonuçlara sahiptir. Su kristallerden kaçarken muazzam bir basınç oluşturabilir ve sonuçta yüzeyin yüzlerce kilometre altından kaynaklanan depremleri tetikleyebilir. Bu, bazı sismik olayların gizemli kökenlerine yeni bir ışık tutuyor.

Bu dikkate değer bulgulara rağmen bilim camiası, gezegenimizdeki suyun kesin kökeni ve miktarı konusunda belirsizliğini koruyor. Devam eden tartışma, Dünya'nın evriminin karmaşıklığını ve bunun diğer gök cisimlerini anlamayla olan ilgisini vurguluyor.

SSS:

Soru: Araştırmada keşfedilen su nerede?

C: Su, yer kabuğu ile çekirdek arasındaki manto tabakasında bulunur.

Soru: Su nasıl depolanıyor?

C: Su, sıvı formda olmak yerine kristallerin içinde iyonlar halinde depolanır.

S: Keşfin sismik aktivite açısından ne gibi etkileri var?

C: Kristallerden suyun salınması, potansiyel olarak Dünya yüzeyinin derinliklerinde depremleri tetikleyebilir.

Soru: Diğer gezegenlerin mantolarında su saklı olabilir mi?

C: Evet, güneş dışı gezegenler de dahil olmak üzere diğer gök cisimlerinin de mantoları içinde gizli okyanuslar içermesi mümkündür.

S: Bu konu hakkında daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim?

C: Daha fazla ayrıntı için [ABD Güneşi](https://www.thesun.co.uk/) hakkındaki orijinal makaleyi okuyabilirsiniz.