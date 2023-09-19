Ay'ın Güney Kutbu, NASA'nın Artemis III Misyonu için İniş Alanı Olarak Seçildi

Ay'ın uzak tarafının yeni görüntüsü, NASA'nın Artemis III misyonunun inişi için seçtiği bölgeyi ortaya çıkardı. Bu görev, NASA'nın 50 yılı aşkın süredir ilk kez insanları ay yüzeyine geri döndürme yönündeki iddialı planının bir parçası. Seçilen iniş alanı, ayın güney kutbu olup, bilimsel açıdan büyük ilgi görmektedir çünkü bu kutbun kalıcı olarak gölgelenen kraterlerde su buzu içerdiğine inanılmaktadır.

NASA, ayın güney kutbunda bulunan Shackleton Kraterinin mozaik görüntüsünü yayınlamak için National Geographic ile işbirliği yaptı. Görüntü, Lunar Reconnaissance Orbiter'dan alınan ek görüntülerle birlikte, Kore Pathfinder Lunar Orbiter uzay aracındaki NASA'nın ShadowCam cihazı kullanılarak çekildi. Shackleton Krateri bölgedeki kalıcı olarak gölgelenen kraterlerden biri ve bu da onu su buzu için potansiyel bir sıcak nokta haline getiriyor.

Mozaik görüntüde Shackleton Krateri'nin kalıcı karanlığa bürünen iç kısmı ortaya çıkıyor. Krater, ay yüzeyinin gölgeli kısımlarını keşfetmek için tasarlanmış bir NASA aracı olan ShadowCam tarafından yakalandı. Çevredeki alanlar Ay Keşif Yörünge Kamerası tarafından görüntülendi. Resimde Artemis III astronotları için 13 potansiyel iniş bölgesinden üçünün bölümleri gösteriliyor.

Su buzu, genellikle güneş ışığına maruz kaldığında buharlaştığı için Ay'da nadir bulunan bir kaynaktır. Ancak ayın güney kutbundaki kalıcı olarak gölgelenen kraterler, su buzunun kalıcılığı için ideal bir ortam yaratıyor. NASA bilim adamları, bu kraterlerdeki su buzunun, astronot sarf malzemeleri, radyasyon kalkanı ve roket yakıtı dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılabileceğine inanıyor.

Artemis III misyonunun 2025 yılında yapılması planlanıyor ve bundan önce NASA, Artemis II mürettebatlı görevini ayın etrafında yürütmeyi planlıyor. NASA ayrıca buz birikintilerini aramak için VIPER adlı bir ay gezgini gönderecek. Bu görevler gelecekteki mürettebatlı görevlerin ve ay yüzeyinde kaynak kullanımının önünü açacak.

Kaynaklar: NASA, National Geographic