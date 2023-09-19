Biyoteknoloji Şirketi Light Bio, Genetiği Değiştirilmiş Parlayan Petunyalar Geliştiriyor

Light Bio adlı bir biyoteknoloji şirketi, ABD Tarım Bakanlığı'ndan genetiği değiştirilmiş parlak petunyaları ABD'de satmak için izin aldı. Bu petunyalar, Neonothopanus nambi adı verilen biyolüminesans mantarından alınan DNA'nın eklenmesi sayesinde geceleri neon yeşili bir parıltı üretiyor. Şirket, tesislerin sevkiyatına 2024'ün başlarında başlamayı planlıyor.

Biyolüminesans, organizmaların, oksijen ile lusiferin adı verilen bir madde arasındaki, lusiferaz adı verilen bir enzimin kolaylaştırdığı reaksiyon yoluyla ışık ürettiği süreçtir. Biyolüminesans yaklaşık 1,500 türde bulunurken, bakteriler dışındaki organizmaların çoğunda tam olarak anlaşılamamıştır. 2018 yılında bilim insanları Neonothopanus nambi'de ışık yaymasına izin veren spesifik enzimleri belirlediler.

Geçmişte parlayan bitkiler yaratmaya yönelik diğer girişimler, bitkilere ateşböceklerinde bulunan bir kimyasalın püskürtülmesini veya bitkilerin biyolüminesans bakterilerden gelen genlerle genetik olarak değiştirilmesini içeriyordu. Ancak bu yöntemlerin özel tedavilere duyulan ihtiyaç veya loş ışık üretimi gibi sınırlamaları vardı.

Light Bio'nun buluşu, bitkinin kendi metabolik sistemiyle koordine edilebilecek bir mantar biyolüminesans yolunun keşfedilmesini içeriyor. Bu yol, bitkilerde bol miktarda bulunan kafeik asit adı verilen bir molekülü ve onu lusiferine dönüştüren dört farklı enzimi içerir. Ortaya çıkan bitkiler, önceki denemelere göre daha parlak bir şekilde parlıyor ve tüm yaşam döngüleri boyunca ışık yayıyor.

Genetiği değiştirilmiş parlayan bitkilerin potansiyel çevresel riskleri hakkında endişeler dile getirilse de Light Bio, bitkilerin öncelikle yapay aydınlatmanın halihazırda ışığı aştığı evler, işyerleri ve botanik bahçeleri gibi kontrollü ortamlarda yetiştirileceğini belirterek bu endişeleri giderdi. bitkiler tarafından yayılır.

Light Bio, başlangıçta parlayan petunyaları sınırlı sayıda çevrimiçi olarak satmayı planlıyor ve gelecekte fidanlıklara ve bahçecilik merkezlerine de genişlemeyi planlıyor. Şirket ayrıca daha fazla süs bitkisi türü geliştirerek onları daha da parlak hale getirmeyi hedefliyor.

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