Heliosfer: Güneş Sistemimizi Çevreleyen Dev Bir Balon

Heliosfer, güneş sistemimizi saran devasa bir kabarcıktır. Güneş'in manyetik alanı tarafından yaratılır ve uzaya kadar uzanır. Son tahminler, heliosferin boyutunun Dünya'dan Güneş'e olan mesafenin yaklaşık bin katı kadar olduğunu gösteriyor.

Güneş'in manyetik alanı, güneş rüzgarı olarak bilinen yüklü parçacıkların akışını üretir. Bu parçacıklar manyetik kuvvet çizgileri boyunca uzaya akarak heliosferi oluşturur. Güneş döndükçe, güneş rüzgarı da bir fıskiyeden çıkan su şeritleri gibi dönüyor.

Heliosferin sınırında güneş rüzgârı yerini yıldızlararası uzaydan gelen parçacıklara bırakır. Voyager 1 ve 2 uzay araçları bu sınırı araştırıyor ve değerli bilgiler sağlıyor. Bu uzay araçları şu anda Güneş'ten tarihteki diğer uzay araçlarına göre daha uzaktadır ve yıldızlararası manyetik alanın heliosfer ile etkileşime girdiği bir geçiş bölgesi tespit etmiştir.

Voyager'lardan gelen verileri IBEX uydusundan gelen bilgilerle birleştiren bilim insanları, geçiş bölgesinin, Dünya-Güneş mesafesinin yaklaşık bin katı olan yüz milyar mile kadar uzanabileceğini belirlediler.

Voyager'lar bu sınıra ulaşamayacak olsa da, hem Dünya yörüngesindeki hem de ötesindeki diğer sondaların heliosferin tam boyutunu haritalandırmaya yardımcı olması bekleniyor.

Sonuç olarak heliosfer, güneş sistemimizi çevreleyen devasa bir baloncuktur. Güneş'in manyetik alanı tarafından oluşur ve uzaya kadar uzanır. Son araştırmalar, kapsamına ilişkin yeni tahminler sağladı ve gelecekteki misyonlar, onun özelliklerine ışık tutmaya devam edecek.

kaynaklar:

– Damond Benningfield tarafından “Güneş sistemimizi dev bir “balon” çevreliyor”.