Parçalı Güneş Tutulması Bu Cumartesi Alberta'da Görülecek

Kanada Uzay Ajansı'na göre Albertans, Cumartesi sabahı kısmi güneş tutulmasına tanık olma fırsatına sahip olacak. Halkalı güneş tutulması olarak bilinen olay, Ay'ın Güneş'i kısmen engellemesi durumunda meydana gelecek. Alberta'da izleyiciler %61'lik bir tutulmayı gözlemleyebilecek. Tutulma sırasında Güneş'in bir halkası hala görülebilecek.

Tutulma sabah 9 civarında başlayacak, yaklaşık 15'da zirveye ulaşacak ve 10'te sona erecek. Tutulmayı izlerken güvenlik önlemlerine uymak şart. NASA, olayı gözlemlemenin tek güvenli yolunun güvenli güneş gözlüğü, tutulma gözlüğü veya elde taşınan güneş gözlüğü kullanmak olduğunu vurguluyor. Normal güneş gözlükleri yeterli koruma sağlamaz.

Tutulma sırasında güneşi görüntülemek için teleskop, dürbün veya kamera lensleri gibi filtresiz optikler asla kullanılmamalıdır. Filtrelenmemiş optiklerden bakmak anında göz hasarına neden olabilir. NASA, güneş filtrelerinin kullanılan herhangi bir optiğin ön kısmına uygun şekilde sabitlenmesi gerektiğini tavsiye ediyor.

Tutulma gözlükleri veya güneş gözlüğü kullanıyorsanız, filtrelenmemiş optiklerden bakarken bunları tutmaktan kaçınmak çok önemlidir, çünkü bu aynı zamanda ciddi göz yaralanmasına da neden olabilir. NASA alternatif olarak iğne deliği projektörünün kullanılmasını öneriyor.

Gelecekteki tutulmalarla ilgilenenler için SkyAndTelescope.org, 2023 ve 2024 tutulmalarının yollarının görselleştirilmesini sağlıyor.

Güvende kalın ve bu cumartesi kısmi güneş tutulmasının tadını çıkarın!

Tanımlar:

1. Halkalı güneş tutulması: Ay'ın Dünya'ya en uzak noktada olduğu sırada meydana gelen ve Güneş'in görünür bir halkasına neden olan bir tür güneş tutulmasıdır.

2. Güneş filtreleri: Güneşe bakarken zararlı radyasyonu engellemek ve gözleri korumak için optik aletlere takılan cihazlar.

3. İğne deliği projektörü: Güneş'in görüntüsünü bir yüzeye yansıtan, güvenli görüntülemeye olanak tanıyan küçük bir deliğe sahip bir kutu veya karttan yapılmış basit bir cihaz.

kaynaklar:

– Kanada Uzay Ajansı

-NASA

– SkyAndTelescope.org