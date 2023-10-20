Pando'nun Fısıltısı: Titreyen Devi Dinlemek

Utah'ta 47,000 dönümlük bir alanda ortak bir kök sisteminden filizlenen 100 gövdeli tek bir ağaç olan eski ve geniş Pando, Dünya üzerindeki en büyük canlı organizmalardan biridir. Muhtemelen 12,000 yıllık bir geçmişe sahip olan bu devasa titrek kavak, 6,000 metrik tonun üzerinde yaşam biriktirdi. Artık bu yıl yayınlanan kayıtlar sayesinde bu muhteşem ağacı daha önce mümkün olmayan bir şekilde dinleme fırsatına sahibiz.

Pando Dostları'nın davet ettiği ses sanatçısı Jeff Rice, bir dalın dibindeki boşluğa bir hidrofon yerleştirdi ve hidrofonu ağacın köklerine kadar ulaştırdı. Şaşırtıcı bir şekilde, fırtına sırasında artan, ürkütücü alçak bir gürlemeyi yakalayan hafif bir ses duydu. Rice'ın açıkladığı gibi ses, milyonlarca yaprağın ağaçta titreşmesinin, dalların arasından geçerek toprağa düşmesinin sonucudur.

Bu kayıtları kullanan Pando Dostları, ses kullanarak yüzeyin altındaki karmaşık kök ağını haritalandırmayı amaçlıyor. Friends of Pando'nun kurucusu Lance Oditt, sesin yalnızca güzel ve ilginç işitsel deneyimler sunmakla kalmayıp aynı zamanda Pando'nun ve çevresinin sağlığı hakkında paha biçilemez bilgiler sağlama potansiyelini görüyor. Bu sesler yerel biyolojik çeşitliliğin bir kaydı olarak hizmet ediyor ve çevresel değişikliklere karşı ölçülebilecek bir temel sunuyor.

Pando'yu anlamaya yönelik bu yenilikçi yaklaşım, bu antik varlığın çeşitli yönlerine ışık tutmaya yardımcı olabilir. Toplanan veriler sayesinde su hareketi, dal dizileri arasındaki ilişki, böcek kolonileri ve kök derinliği konularında ilave çalışmalar yapılabilir. Bu araştırmalar, insan faaliyetleri ve otobur popülasyonlarını kontrol altında tutan yırtıcı hayvanların azalması nedeniyle giderek daha fazla tehdit altında olan Pando'yu çevreleyen ekosistem hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçlıyor.

Pando'nun fısıltısının kayıtları Amerika Akustik Derneği'nin 184. Toplantısı'nda sunuldu ve bu titreyen devin sırlarını kaybolmadan önce dinlemenin öneminin bir kanıtı olarak hizmet ediyor.

Kaynaklar: The Guardian, Pando Dostları