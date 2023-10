Yeni Enerji Kaynağı: Moleküler Hareketten Elektrik Elde Edilmesi

By

Bilim insanları, moleküllerin hareketinden yararlanarak elektrik üretmeye yönelik umut verici yeni bir yaklaşım keşfettiler. Dalga enerjisi teknolojisinin etkili bir enerji üretimi kaynağı olduğu kanıtlanmış olsa da, araştırmacılar artık dinlenme halindeki moleküllerin bile kontrol altına alınabilecek doğal enerjiye sahip olduğunu buldu.

APL Materials'da yayınlanan bir makalede araştırmacılar, enerjiyi bir sıvı içindeki moleküllerin doğal hareketinden elde eden bir moleküler enerji toplama cihazını test ettiler. Araştırmacılar, piezoelektrik malzemenin nano dizilerini sıvıya batırarak sıvının hareketini kararlı bir elektrik akımına dönüştürmeyi başardılar. Bu atılım, Dünya'daki büyük miktardaki hava ve sıvı göz önüne alındığında, önemli miktarda enerji üretme potansiyeline sahip.

Cihaz, hareket hissettiğinde elektrik potansiyeli üreten bir piezoelektrik malzeme olan çinko oksiti kullanıyor. Araştırmacılar çinko oksit şeritlerinin hareketini okyanustaki deniz yosununun dalgalanmasına benzettiler. Bu cihazın avantajı, herhangi bir dış kuvvete bağlı olmaması, onu oyunun kurallarını değiştiren bir temiz enerji kaynağı haline getirmesidir. Geleneksel mekanik hareketten temelde farklı olan, sıvıların moleküler termal hareketi yoluyla elektrik enerjisi üretme olasılığının önünü açıyor.

Bu teknolojinin uygulamaları çok geniştir. Vücuda yerleştirilebilir tıbbi cihazlar gibi nanoteknolojilere güç sağlamak için kullanılabilir. Cihaz ayrıca kilovat ölçekli enerji üretimi için tam boyutlu jeneratörlere kadar ölçeklendirilebilir. Araştırmacılar halihazırda farklı sıvıları, yüksek performanslı piezoelektrik malzemeleri ve yeni cihaz mimarilerini test ederek cihazın enerji yoğunluğunu iyileştirmeye çalışıyor.

Bu çığır açan araştırma, rüzgar, hidroelektrik veya güneş enerjisi gibi geleneksel dış kaynaklara bağlı olmayan elektrik üretimi için heyecan verici bir yol sunuyor. Moleküllerin doğal enerjisinden faydalanma yeteneği, gelecekte sürdürülebilir ve temiz enerji çözümleri için yeni olasılıkların önünü açıyor.

kaynaklar:

– APL Materyalleri – https://www.aip.org/

– Wendy Beatty, AIP Medya İlişkileri – [e-posta korumalı]

– Yazarların Bağlı Olduğu Kurumlar: East Eight Energy Co. Ltd.; Nankai Üniversitesi