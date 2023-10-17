Moleküler Güçten Yararlanma: Nano Ölçekte Elektrik Üretmek

Araştırmacılar, bir sıvı içindeki moleküllerin doğal hareketinden yararlanarak elektrik üretmenin umut verici bir yöntemini keşfettiler. Yucheng Luan liderliğindeki ekip, moleküler hareketin ürettiği enerjiyi yakalayan ve bunu kararlı bir elektrik akımına dönüştüren bir cihaz geliştirdi. Bu buluş, yaygın olarak bulunabilen yeni bir temiz enerji kaynağı sağlayabilir.

Cihaz, harekete veya deformasyona maruz kaldığında elektrik potansiyeli üretme yeteneği sergileyen piezoelektrik malzemeyi, özellikle çinko oksiti kullanıyor. Bu malzemenin nanodizileri bir sıvıya batırılarak sıvının hareketinin çinko oksit şeritlerinin dalgalanmasına ve bükülmesine neden olması ve bunun sonucunda da elektrik üretilmesi sağlandı. Bu tasarım herhangi bir dış kuvvete ihtiyaç duymaz, bu da onu son derece verimli ve sürdürülebilir bir enerji toplayıcı haline getirir.

Bu teknolojinin potansiyel uygulamaları çok geniştir. Vücuda yerleştirilebilir tıbbi cihazlar gibi nanoteknolojilere güç sağlamak için kullanılabilir veya yaygın enerji üretimi için kilovat ölçekli jeneratörler oluşturmak üzere ölçeklendirilebilir. Dahası, cihazın sıvıların moleküler termal hareketinden elektrik üretme yeteneği, onu rüzgar veya güneş enerjisi gibi harici kaynaklara dayanan diğer enerji toplama yöntemlerinden ayırıyor.

Araştırma ekibi halihazırda farklı sıvıları, yüksek performanslı piezoelektrik malzemeleri ve alternatif cihaz mimarilerini keşfederek cihazın enerji yoğunluğunu iyileştirmeye çalışıyor. Hedefleri bu yenilikçi enerji üretim teknolojisinin verimliliğini ve ölçeklenebilirliğini arttırmaktır.

Sonuç olarak araştırmacılar, sıvılardaki moleküllerin doğal hareketinden yararlanarak elektrik üretebilen bir moleküler termal hareket toplayıcı geliştirdiler. Bu atılım, artan enerji taleplerimizi karşılamak için iç enerji kaynaklarının kullanılabileceği, daha temiz ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru umut verici bir yol sunuyor.

Kaynak: Elektrik dönüşümü için moleküler termal hareket toplayıcı, APL Materials (2023). DOI: 10.1063/5.0169055