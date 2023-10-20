Hanle Dark Sky Reserve'deki İlk Resmi Yıldız Partisi Amatör Gökbilimcilere Eşsiz Bir Deneyim Sağlıyor

Hindistan Astrofizik Enstitüsü (IIA), Yaban Hayatı Koruma Departmanı UT Ladakh ile işbirliği içinde, deneyimli amatör gökbilimciler için ilk resmi yıldız partisini düzenledi. Etkinlik, 12-15 Ekim tarihleri ​​arasında Ladakh'ın doğusundaki Hanle Dark Sky Reserve'de gerçekleşti. Hint Astronomi Gözlemevi'ne ev sahipliği yapan Hanle, gök cisimlerini gözlemlemek için ideal olan karanlık gökyüzü ve kuru hava sunuyor.

Hanle Karanlık Gökyüzü Rezervi (HDSR), Hindistan'daki en karanlık gökyüzünden birine sahiptir ve yaklaşık 22 km yarıçaplı bir alanı kaplamaktadır. Rezerv, el değmemiş karanlık gökyüzünü korumak ve insan yapımı ışık kirliliğini kontrol etmek için UT Ladakh tarafından kuruldu. Sadece astronomi araştırmalarını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda astro-turizmi teşvik ediyor ve yerel köylerin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunuyor.

Yıldız partisine yaklaşık 30 amatör gökbilimci katıldı ve gece gökyüzünün güzelliğini ışık kirliliğinin müdahalesi olmadan yakalamak için teleskoplarını ve kameralarını getirdiler. Ödüllü astrofotoğrafçı Ajay Talwar, soluk nesneleri gözlemlemek ve ayrıntılı fotoğraflar çekmek için karanlık gökyüzünün önemini vurguladı. Sahte Şafak ve Zodyak Işığı gibi bazı astronomik olayların, karanlığı nedeniyle yalnızca Hanle'den gözlemlenebileceğini vurguladı.

Yıldız partisinin öne çıkan özelliklerinden biri, güneş sistemi düzlemindeki toz tarafından saçılan soluk güneş ışığı olan Zodyak Işığına tanık olma ve fotoğraflama fırsatıydı. Katılımcılar bu fenomeni art arda iki gece gözlemleyebildiler.

Etkinlik, Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep ve Mumbai dahil olmak üzere Hindistan'ın çeşitli yerlerinden katılımcıların ilgisini çekti. Bangalore Astronomi Topluluğu'ndan Sudhash Natarajan, Hanle'nin en karanlık seviye olarak belirlenen Bortle-1 gökyüzünün ona belirsiz sönük gökadaları gözlemlemesine nasıl olanak tanıdığını anlattı. Her yıl Hanle'ye dönme heyecanını dile getirdi.

Yıldız partisine ek olarak IIA, UT Ladakh'ın finansmanıyla rezerv içindeki seçilmiş köylülere 24 küçük teleskop sağladı ve onları Astronomi Elçileri olarak eğitti. Bu girişim, yerel toplumu astronomi konusunda dahil etmeyi ve eğitmeyi ve Hanle'nin astro-turizm potansiyelini daha da geliştirmeyi amaçlıyor.

IIA Direktörü Prof. Annapurni Subramaniam, HDSR'nin eşsiz göklerini astronomi meraklılarıyla paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yerel toplulukların turistler için Astronomi Elçileri olarak eğitilmesinden övgüyle bahsetti.

Genel olarak, Hanle Dark Sky Reserve'deki ilk resmi yıldız partisi amatör gökbilimcilere tertemiz karanlık gökyüzünü deneyimleme ve gök cisimlerini ayrıntılı olarak yakalama fırsatı sağladı. Etkinliğin başarısı, Hanle'nin Hindistan ve ötesindeki astronomi meraklıları için aranan bir destinasyon olma potansiyelini ortaya çıkardı.

Tanımlar:

– Hindistan Astrofizik Enstitüsü (IIA): Hindistan'da astrofizik ve astronominin çeşitli alanlarında araştırmalar yürüten bir kuruluş.

– Yaban Hayatı Koruma Departmanı, UT Ladakh: Ladakh Birlik Bölgesi'ndeki yaban hayatının korunmasından ve muhafaza edilmesinden sorumlu bir departman.

– Hanle Karanlık Gökyüzü Rezervi (HDSR): Işık kirliliğini kontrol etmek ve astronomik araştırmalar ve astro-turizm için karanlık gökyüzünü korumak amacıyla karanlık gökyüzü rezervi olarak belirlenmiş, Hanle çevresinde yaklaşık 22 km yarıçaplı bir alan.

- Sahte Şafak: Güneş henüz doğmamış olmasına rağmen gökyüzünün aydınlanmış gibi göründüğü, şafaktan önce gözlemlenen bir olay.

– Zodyak Işığı: Güneş sistemi düzlemindeki toz tarafından saçılan, karanlık gökyüzünde şafaktan önce veya gün batımından sonra görülebilen soluk güneş ışığı.

– Bortle Ölçeği: Bortle-1 en karanlık seviye olmak üzere gece gökyüzünün karanlığını ölçen sayısal bir ölçek.

– Astronomi Elçileri: Hanle Karanlık Gökyüzü Koruma Alanı'nda turistleri astronomi ile ilgili faaliyetler konusunda eğitmek ve yönlendirmek üzere eğitilmiş köylüler.

Kaynaklar: Hindistan Astrofizik Enstitüsü (IIA), Yaban Hayatı Koruma Dairesi, UT Ladakh.