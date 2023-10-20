Astrofotograflar Zodyak Işığını Gözlemlemek İçin Hanle'de Toplanıyor

Hindistan'ın çeşitli yerlerinden amatör gökbilimciler, Zodyak Işığı olarak bilinen yakalanması zor olguya tanık olmak ve onu yakalamak için yakın zamanda Ladakh bölgesinin bir köyü olan Hanle'de toplandılar. Uzun yıllardır Hanle'ye gelen ödüllü astrofotoğrafçı Ajay Talwar, soluk nesnelerin detaylı gözlemlenmesi için karanlık gökyüzünün önemini dile getirdi. Talwar'a göre Sahte Şafak veya Zodyak Işığı gibi bazı astronomik olaylar, olağanüstü karanlığı nedeniyle yalnızca Hanle'den gözlemlenebiliyor.

Zodyak Işığı, güneş sistemi düzlemindeki toz parçacıkları tarafından saçılan güneş ışığının soluk bir parıltısıdır. Bu fenomen son derece zayıftır ve yalnızca en karanlık yerlerden, şafaktan hemen önce gözlemlenebilir. Hanle'deki Yıldız Partisi katılımcıları bu geçici ışığa iki gece üst üste tanık olma ve fotoğraflama şansına sahip oldular.

Etkinliğe Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep ve Mumbai gibi şehirlerden yerel köylüler, turistler ve astronomi meraklıları da dahil olmak üzere çok çeşitli katılımcılar katıldı. Bangalore Astronomi Topluluğu'nun bir üyesi olan Sudhash Natarajan, yıldızları gözlemlemek için olağanüstü derecede karanlık bir Bortle-1 gökyüzü sunan Hanle'nin Hanle Deep Space Resort'ta (HDSR) karanlık galaksileri gözlemleme konusundaki heyecanını paylaştı.

Bir diğer katılımcı Dorjey Angchuk ise Hanle'nin amatör gökbilimciler için cennet olduğunu vurguladı. HDSR Yıldız Partisini yıllık bir etkinlik olarak kurma planlarını açıkladı ve bunu hem Hindistan'da hem de yurt dışında astronomi meraklıları için son derece imrenilen bir toplantı haline getirmeyi umuyordu. Ayrıca Hanle, daha fazla ziyaretçiyi bu uzak bölgedeki gece gökyüzünün harikalarını keşfetmeye teşvik eden bir astro-turizm alanı olarak tanıtılıyor.

Genel olarak, tutkulu astrofotoğrafçıların ve gökbilimcilerin Hanle'de bir araya gelmesi, Zodyak Işığının ruhani güzelliğine tanık olmak ve bu tür gözlemleri mümkün kılan olağanüstü karanlığı takdir etmek için eşsiz bir fırsat sağladı.

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– Makalede kullanılan terimlerin çeşitli tanımları Hanle Yıldız Partisine katılan profesyonel gökbilimciler ve astrofotograflar tarafından yapılmıştır.