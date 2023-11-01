Yeni Astronot Gelenekleri: Uzayda Cadılar Bayramı Kutlamaları

Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) şeker mi şaka mı var olmayabilir, ancak bu, Cadılar Bayramı'nın yörüngedeki tesisteki mürettebat üyeleri tarafından fark edilmediği anlamına gelmez. Astronotlar yaratıcılıkları ve beceriklilikleriyle uzayın derinliklerinde bile Cadılar Bayramı ruhunu kucaklamanın yollarını buldular. Gelin bu ürkütücü bayramı nasıl kutladıklarına ve her yıl ortaya koydukları eşsiz kostümlere daha yakından bakalım.

Kötü hava koşulları, Crew-3 NASA astronotları ve ESA astronotlarının Ekim 2021'de Cadılar Bayramı'nı uzayda kutlama planlarını geciktirse de, halihazırda istasyonda bulunan mürettebat, Cadılar Bayramı eğlencesi yapma görevini üstlendi. Yeni gelenlerin yokluğunun morallerini bozmasına izin vermediler. ESA astronotu Thomas G. Pesquet, ISS'deki tuhaf olayları sosyal medyada paylaştı ve mürettebat üyesi Akihiko Hoshide'nin Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı astronotuna atıfta bulunarak ölümden dirildiğini (yoksa öyle miydi?) alay etti.

İleriye baktığımızda, gelecekte ortaya çıkacak heyecan verici kostümleri ve gelenekleri yalnızca hayal edebiliyoruz. 2022'de Expedition 68 astronotları Koichi Wakata ve NASA astronotları Francisco "Frank" C. Rubio, Nicole A. Mann ve Josh A. Cassada, popüler video oyunu ve çizgi film karakterleri gibi giyinerek Cadılar Bayramı ruhuna büründüler. Saklama kaplarını ustaca kostüm olarak kullandılar ve doğaçlama şeker mi şaka mı çantalar yaptılar.

2023'e hızla ilerlerken, NASA'dan Expedition 70 astronotu Jasmin Moghbeli, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan Satoshi Furakawa, NASA astronotu Loral O'Hara ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu Andreas Mogensen'in uzayda Cadılar Bayramı'nı kutladığı görülüyor. Kostümleri henüz açıklanmadı ancak yaratıcılıklarının öne çıkmasını bekleyebiliriz.

SSS:

Soru: Astronotlar uzayda Cadılar Bayramını nasıl kutlarlar?

C: Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotlar, Cadılar Bayramını genellikle istasyonda bulunan malzemelerden yapılan yaratıcı kostümler giyerek kutluyorlar.

S: Kostümlere erişimleri var mı?

C: Ellerinde geleneksel Cadılar Bayramı kostümleri olmasa da astronotlar, ISS'de bulunan malzemeleri kullanarak kostüm yapmanın yaratıcı yollarını buluyor.

Soru: Uzayda herhangi bir Cadılar Bayramı kutlaması yapıldı mı?

C: Evet, astronotlar yıllardır uzayda Cadılar Bayramını kutluyorlar ve bu, mürettebat üyeleri arasında sevilen bir gelenek haline geldi.

Soru: Hiç alışılmadık malzemelerden kostümler yapıldı mı?

C: Evet, astronotlar benzersiz Cadılar Bayramı kostümleri yaratmak için uzay istasyonunda bulunan saklama kaplarını ve diğer malzemeleri kullandılar.

Soru: Uzayda Cadılar Bayramı kutlamaları gelecekte de devam edecek mi?

C: Kesinlikle! Uluslararası Uzay İstasyonunda astronotlar olduğu sürece Cadılar Bayramı kutlamaları, uzay araştırmalarının taleplerine eğlenceli ve şenlikli bir mola vermeye devam edecek.