Antik Ahşap Kütükler İlk İnsanların Gelişmiş Becerilerini Ortaya Çıkarıyor

Arkeologlar Zambiya'da ilk insanların yetenekleri hakkındaki önceki varsayımlara meydan okuyan eski ahşap kütükler keşfettiler. Nature dergisinde yayınlanan bulgular, taş devrindeki insanların yaklaşık yarım milyon yıl önce yapılar inşa ettiğini öne sürüyor ve bu da daha önce bilinmeyen bir zeka ve hayal gücüne işaret ediyor.

Liverpool Üniversitesi'nin İnsanlığın Derin Kökleri araştırma projesi, antik keresteyi kazdı ve analiz etti. Proje lideri Profesör Larry Barham, bu keşfin insanın ilk atalarına dair anlayışını değiştirdiğini ifade etti. Bu eski insanların ahşaptan yeni ve büyük bir şey inşa etmek için becerilerini ve yaratıcılıklarını kullandıklarına inanıyor.

Araştırmacılar ayrıca kazma çubukları da dahil olmak üzere eski ahşap aletler de buldular ancak en heyecan verici keşif, dik açılarla birbirine uyan iki tahta parçasıydı. Kütüklerin yapısal olarak birleştirilmesine olanak sağlayacak şekilde çentikler açmak için taş aletler kullanıldı. Ekip, kerestenin gömülü olduğu toprak katmanlarını analiz ederek, bunun yaklaşık 476,000 yaşında olduğunu belirledi.

Ahşabın insan tarafından kullanıldığına dair önceki kanıtlar, ateş yakmak ve basit aletler yapmakla sınırlıydı. Bu keşif, ilk insanların tamamen göçebe hayatlar sürdürdüğü fikrine meydan okuyor ve onların daha karmaşık inşaatlar yapabildiklerini gösteriyor.

Bu ahşap yapıların amacı belirsizliğini koruyor. Kütüklerin boyutu, bunların önemli bir şey, muhtemelen bir barınak için bir platform veya nehir kenarında balık tutmak için bir yapı inşa etmek için kullanıldığını gösteriyor. Ancak daha kapsamlı kanıtlar olmadan bu yapıların kesin doğasını veya bunları inşa eden eski insan türlerini belirlemek zordur.

Ahşap eserler analiz ve koruma için İngiltere'ye nakledildi. Bu tamamlandığında sergilenmek üzere Zambiya'ya iade edilecekler. Bu keşiflerin koleksiyonları zenginleştirmesi ve Zambiya'daki ağaç işleme geleneğine ve antik insanın çevreyle olan etkileşimlerine ışık tutması umut ediliyor.

Kaynak: BBC News