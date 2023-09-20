Ahşabın İnşaatta Bilinen İlk Kullanımı Zambiya'da Keşfedildi

Arkeologlar ahşabın inşaatta bilinen en eski kullanımını kuzey Zambiya'daki bir şelalenin üzerindeki taşkın ovasında keşfettiler. Geçmişi 476,000 yıl öncesine dayanan yapı, ahşabın inşaatlarda bilinen bir sonraki görünümünden büyük bir farkla önceye dayanıyor. Kazıma ve kesme teknikleri kullanılarak kasıtlı olarak yapılmış ahşap çentik, iki parçayı birbirine bağlıyordu ve suyla dolu bir göl havzasında çok sayıda ahşap aletin yanında bulundu. Bulgular, yalnızca Homo sapiens'in peyzaj değişikliği yapabileceği fikrine meydan okuyor.

Ahşabın korunması, çürüme nedeniyle nadir görülen bir olaydır ve ahşap işçiliğinin kökenlerini belirlemeyi zorlaştırır. Ancak İngiltere ve Almanya'da yüzbinlerce yıl öncesine dayanan tahta mızraklar bataklık koşullarda korunmuştur. İsrail'de bulunan 780,000 yıl öncesine ait bir tahta parçasının bilinen en eski ahşap alet olduğu yorumlandı. Erken tarih öncesi dönemde ahşap işçiliğine dair kanıtlar az olsa da, Kalambo keşfi önemli miktarda işlenmiş ahşap parça sağlıyor ve bu da silahların ötesinde geniş bir potansiyel kullanım yelpazesine işaret ediyor.

Yapının amacı bilinmiyor ancak araştırmacılar bunun göl kenarında bir platform veya yürüyüş yolu olarak hizmet vermiş olabileceğini düşünüyor. 70 yıl önce aynı bölgede keşfedilen başka bir çentikli kütük dışında, Afrika veya Avrasya Paleolitik döneminde ahşabın başka hiçbir yapısal kullanımına rastlanmamıştır.

Bu çığır açan keşif, Zambiya'nın büyüleyici arkeolojik tarihine katkıda bulunuyor. Daha önce Kabwe'de Kabwe Adamı olarak bilinen Homo heidelbergensis hominininin kafatası bulunmuştu. Yaklaşık 300,000 yıl öncesine dayanan Kabwe Adamı, insanın evriminin doğrusal teorisini yerle bir etti ve birden fazla paralel insan soyunun varlığını ortaya çıkardı. Kafatası ahşap yapıyla doğrudan bağlantılı olmasa da güçlü bir aday olmaya devam ediyor.

Yapının yaratıcılarının kimliği ve aletlerin bolluğu, o dönemde Afrika'da çeşitli hominin türleri yaşadığı için belirsizliğini koruyor. Ancak Kalambo bölgesi, aralarında Homo heidelbergensis ve muhtemelen Homo naledi'nin de bulunduğu çok sayıda hominin varyantının faaliyet merkeziydi. Zambiya'da ahşabın inşaatta bilinen en eski kullanımına ilişkin gizemleri çözmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

kaynaklar:

– Barham ve diğerleri, Doğa (2023)

– Haaretz