Yeni Çalışma, Körfez Akıntısının Zayıfladığını ve Küresel İklimi Tehdit Ettiğini Doğruladı

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, deniz seviyelerini düzenlemeye ve ılıman koşulları korumaya yardımcı olan büyük bir okyanus akıntısı olan Gulf Stream'in endişe verici bir oranda zayıfladığını doğruladı. Florida Boğazı'ndaki sıcak su akışı son kırk yılda %4 oranında yavaşladı ve bu durum dünya iklimi üzerinde potansiyel olarak ciddi sonuçlar doğurdu.

Termohalin dolaşım sisteminin bir parçası olan Körfez Akıntısı, gezegenin etrafında ısıyı, besinleri, karbonu ve oksijeni taşır. Florida yakınlarında başlıyor ve Atlantik'i Avrupa'ya geçmeden önce ABD'nin Doğu Kıyısı ve Kanada boyunca ılık su taşıyor. Bu akıntı, sıcaklıkların ve deniz seviyelerinin korunmasında çok önemli bir rol oynuyor ve yavaşlaması bu hassas dengeleri bozabilir.

Woods Hole Oşinografi Enstitüsü'nde fiziksel bir oşinograf olan baş yazar Christopher Piecuch, çalışmanın bulgularını "iklim açısından önemli olan bu okyanus akıntısının zayıflamasına dair elimizdeki en güçlü, en kesin kanıt" olarak tanımladı. Çalışma, Florida Boğazı çevresindeki akıntının hareketlerini ölçmek için deniz altı kabloları, uydu altimetresi ve yerinde gözlemler dahil olmak üzere üç farklı kaynaktan gelen verileri analiz etti.

Yüzde 4'lük bir değişim küçük gibi görünse de bilim insanları bunun sadece başlangıç ​​olduğundan endişe ediyor. University College London'da okyanus bilimci olan Helen Czerski, bunu, az sayıdaki sayının hızla arttığı COVID-19 salgınının ilk günleriyle karşılaştırıyor. Endişe, Gulf Stream'deki yavaşlamanın daha ciddi bir çöküşün habercisi olabileceği yönünde.

Bilim adamları, akıntının yavaşlamasından, iklim değişikliğinden kaynaklanan eriyen buz tabakalarından soğuk ve tatlı su akışının sorumlu olabileceğine inanıyor. Bununla birlikte, sistemin karmaşıklığı ve insanların okyanus akışlarını doğrudan gözlemlediği nispeten kısa süre nedeniyle bu bağlantıyı kanıtlamak zordur.

İklim değişikliğinin Körfez Akıntısı üzerindeki etkisini tam olarak anlamak ve doğal değişkenlik ile insan kaynaklı etkiler arasında ayrım yapabilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Gulf Stream'in zayıflaması, iklim değişikliğini hafifletmek ve Dünya'nın iklim sistemlerinin hassas dengesini korumak için acil eylem ihtiyacını ortaya koyuyor.

kaynaklar:

– Jeofizik Araştırma Mektupları, “Çalışma: Lena Okyanus Dalgası Modeli ile Simüle Edilmiş Körfez Akıntısı Sisteminin Mevcut Yavaşlaması”

– Canlı Bilim, “Gulf Stream akıntısı 2025'te çökerek Dünya'yı iklim kaosuna sürükleyebilir: 'Aslında şaşkına dönmüştük'”