Uzayda Gıdanın Geleceği: Uzun Süreli Görevler için Bitki Yetiştirme

NASA, aya ve Mars'a yapılacak görevlere hazırlanırken, önemli zorluklardan biri de mürettebat üyelerine uzayda uzun süre kalacakları süre boyunca sürdürülebilir bir gıda kaynağı sağlamaktır. Şu anda astronotlar öncelikle, zaman içinde kalite ve beslenme açısından sınırlamalara sahip olan önceden paketlenmiş gıdalara güveniyor. Bu sorunu çözmek için araştırmacılar, uzayda yiyecek yetiştirme olasılığını araştırıyor, sık sık ikmal ihtiyacını en aza indiriyor ve uzun süreli görevler için taze ve besleyici yiyecek tedariki sağlıyor.

NASA, 2015 yılında Fairchild Botanik Bahçesi ile işbirliği içinde "Growing Beyond Earth" projesini başlattı. Bu proje, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yüzlerce ortaokul ve lise fen sınıfının, Uluslararası Uzay İstasyonundakine benzer bir habitatta çeşitli tohumlar yetiştirmesini içeriyor ( ISS). Bu sınıflarda gelişen tohumlar daha sonra daha ileri testler için NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki bir odaya aktarılıyor. Seçilen tohumlar, mikro yerçekimi koşullarında büyümelerini değerlendirmek üzere sonunda ISS'ye gönderilir.

NASA ayrıca uzayda bitki büyümesini desteklemek için özel sistemler de geliştirdi. Sebze Üretim Sistemi (Veggie), altı bitkiyi barındırabilen düşük güçlü bir odadır. Mürettebat üyeleri bitkilerle manuel olarak ilgileniyor ve onları elle suluyor. Diğer bir sistem olan Pasif Orbital Besin Dağıtım Sistemi (Veggie PONDS), bitkilerin beslenmesini ve sulanmasını otomatikleştirir. Gelişmiş Bitki Habitatı, minimum mürettebat katılımıyla bitki büyümesini incelemek için tasarlanmış tam otomatik bir cihazdır.

Işık ve besin koşulları, uzayda başarılı bitki büyümesi için kritik öneme sahiptir. Veg-04A, Veg-04B ve Veg-05 olarak bilinen bir dizi deney, yeşil yapraklı bir ürün olan Mizuna hardalının farklı ışık koşulları altında büyümesini araştırdı. Uzayda yetiştirilen bitkilerin verimi, besin bileşimi ve mikrobiyal seviyeleri, Dünya'da yetişenlerle karşılaştırıldı. Mürettebat üyeleri ayrıca ürünün lezzetini, dokusunu ve diğer özelliklerini de değerlendirdi. Başka bir deney olan Bitki Habitat-04, bitki-mikrop etkileşimlerine odaklandı ve şili biberlerin lezzetini ve dokusunu değerlendirdi.

İlk deneyler, mikro yerçekiminin bitki gelişimini etkileyebileceğini ancak genel bitki sağlığına zarar vermediğini gösterdi. Örneğin, buğday bitkileri mikro yerçekimi koşullarında Dünya'daki benzerlerine kıyasla %10 daha fazla büyüdü. Fide Büyümesi araştırmaları, fidelerin uzay kaynaklı stres etkenleriyle ilgili gen ifadesini değiştirerek mikro yerçekimine uyum sağlayabildiğini ortaya çıkardı. Bitkilerdeki yer çekimi algılaması, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından yürütülen Bitki Yer Çekimi Algılama araştırması aracılığıyla araştırıldı. Bu çalışma, mikro yerçekiminin kalsiyum seviyeleri üzerindeki etkisini ölçtü ve uzayda bitki yetiştirmek için etkili yöntemlerin tasarlanmasına ilişkin bilgiler sağladı.

Mikro yerçekiminde yeterli su dağıtımı önemli bir zorluktur. Bitki Su Yönetimi araştırması, bitki köklerine su ve hava sağlayan hidrofonik bir yöntem gösterdi. XROOTS çalışması, geleneksel toprak bazlı tarıma alternatif olarak hidroponik ve aeroponik teknikleri (hava bazlı) denedi. Bu teknikler gelecekteki uzay araştırmaları için büyük ölçekli mahsul üretimini mümkün kılma potansiyeline sahiptir.

Ayrıca VEG-03 araştırmaları, Ekstra Cüce Pak Choi, Amara Hardalı ve Kırmızı Marul dahil olmak üzere çeşitli sebzelerin yetiştirilmesini içeriyordu. Deney sırasında NASA astronotu Mike Hopkins, sağlıklı filizleri bir bitki yastığından Veggie'deki sorun yaşayanlara aktararak uzayda ilk bitki naklini gerçekleştirdi. Bu başarılı nakil, mikro yerçekiminde bitki büyümesini artırmak ve uzayda yetiştirilebilecek ürün çeşitliliğini genişletmek için yeni olanaklar sunuyor.

NASA araştırma ve deneylerini sürdürürken, uzayda bitki yetiştirmenin uzun süreli görevler için umut verici bir çözüm olduğu açıkça görülüyor. Bu çabalardan elde edilen bilgiler, ajansın Dünya ötesinde insan keşfine yönelik iddialı hedeflerini destekleyerek, uzayda sürdürülebilir gıda üretimi için gelecekteki teknolojilerin ve yöntemlerin şekillenmesine yardımcı olacak.

kaynaklar:

– NASA.gov (https://www.nasa.gov/)