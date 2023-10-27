Bilim ve İletişimi Geliştirmek İçin Yeni Deneyler Uzay İstasyonuna Gidiyor

Gelecek ay SpaceX, çeşitli bilimsel deneylerle Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yeni bir kargo misyonu başlatacak. Bu deneyler farklı konuları araştıracak ve uzayda bilimsel araştırma ve iletişimin ilerlemesine katkıda bulunacaktır. Fırlatmanın 5 Kasım'da yapılması planlanıyor ve yayını Space.com veya NASA Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz.

En önemli deneylerden biri, ISS iletişimini geliştirmeyi ve gelecekteki derin uzay görevlerini desteklemeyi amaçlayan bir lazer iletişim deneyi olan ILLUMA-T olarak adlandırılıyor. Bu deney, videoları ve görüntüleri aktarmak için kızılötesi ışık kullanarak verilerin daha hızlı iletilmesine olanak tanıyacak. NASA, aya ve Mars'a yapılacak uzun mesafeli görevlerde bilimin geri dönüşünü artırmak için bu teknolojiye yatırım yapıyor.

NASA'nın uzay iletişimi ve navigasyon programında ileri iletişim ve navigasyon teknolojileri direktörü Jason Mitchell, "Gelecekteki görevler potansiyel olarak olağanüstü büyük veri gereksinimlerine sahip olacak ve bu nedenle bu ihtiyaçları nasıl karşılayacağımızı düşünmeliyiz" dedi.

ILLUMA-T deneyine ek olarak uzay istasyonuna gönderilen çok sayıda etkileyici çalışma daha var. NASA'nın Atmosfer Dalgaları Deneyi (AWE), Dünya'nın iklimini tanımlamada rol oynayan atmosferik yerçekimi dalgalarını ölçmek için kızılötesi görüntülemeyi kullanacak. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yürütülen Aquamembrane-3 araştırması, yeni su geri kazanım membranlarının uzay istasyonunda kullanımını değerlendirmeyi amaçlıyor. ISS Ulusal Laboratuvarı sponsorluğunda gerçekleştirilen bir başka deney olan Gaucho Lung, solunum sistemi mukusunun ilaç dağıtımını nasıl etkilediğini inceleyecek. Son olarak, Rodent Research-20 deneyi, mikro yerçekiminin dişi farelerin üreme sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyecek.

Bu deneyler, NASA'nın bilimsel anlayışı ilerletme ve uzaydaki iletişim teknolojisinin sınırlarını zorlama konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır. Her görevde NASA ve ortakları, ISS'nin bilimsel yeteneklerini geliştirmeye ve gelecekteki ticari ve keşif programlarına zemin hazırlamaya çalışıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ILLUMA-T deneyinin amacı nedir?

ILLUMA-T deneyi, ISS iletişimini geliştirmeyi ve kızılötesi ışık kullanarak daha hızlı veri iletimini sağlamayı amaçlıyor.

Atmosferdeki yerçekimi dalgaları nelerdir?

Atmosferik yerçekimi dalgaları, iklim özelliklerini ve hareketi anlamak için ölçülebilen, Dünya atmosferindeki rahatsızlıklardır.

Aquamembrane-3 araştırması nedir?

Aquamembrane-3 araştırması, uzay istasyonundaki mevcut çoklu filtreleme yataklarının potansiyel bir alternatifi olarak Aquaporin Inside Membrane adı verilen yeni bir su geri kazanım membranının kullanımını değerlendiriyor.

Gaucho Akciğer deneyi neyi araştırıyor?

Gaucho Akciğer deneyi, solunum sistemindeki mukusun, sıvı tıkacı olarak bilinen az miktarda enjekte edilen sıvı içinde taşınan ilaçların dağıtımını nasıl etkilediğini inceliyor.

Rodent Research-20 deneyinin amacı nedir?

Rodent Research-20 deneyi, uzay uçuşu sırasında ve sonrasında dişi farelerde yumurtalıkların fonksiyonunu inceleyerek mikro yerçekiminin üreme sağlığı üzerindeki etkilerini anlamayı amaçlıyor.