Nature'da yayınlanan yeni bir çalışma, mega takımyıldızların yer tabanlı astronomi üzerindeki etkisi konusunda gökbilimciler arasında artan endişeyi vurguluyor. SpaceX'in Starlink'i gibi mega takımyıldızlar, küresel internet kapsama alanı sağlayan binlerce uydudan oluşur. Bu takımyıldızların yararları olsa da astronomik gözlemler için de önemli zorluklar yaratıyorlar.

Çalışma, AST SpaceMobile'ın BlueWalker mega takımyıldızından bir prototip uydu olan BlueWalker3'e odaklandı. Bilim insanları uydunun parlaklığını doğru bir şekilde ölçmek için yer tabanlı bir sensör geliştirdi. BlueWalker3'ün, gece gökyüzündeki nesnelerin daha parlak tarafında, neredeyse en parlak yıldızlar kadar parlak olan 0.4 parlaklık derecesine sahip olduğunu buldular. Çok sayıda parlak uydu gözlemleri engelleyebileceğinden, bu durum yer tabanlı astronomi için önemli bir tehdit oluşturmaktadır.

Sorumlu uydu operatörlerinden biri olan SpaceX, bu sorunu çözmek için adımlar attı. Uydularını karartmak ve güneş ışığının yansımasını en aza indirmek için çaba harcadılar. Ancak gün batımından sonraki ve gün doğumundan önceki saatler hala kritiktir, çünkü bu saatlerde uydular özellikle parlak görünebilir.

SpaceX'in her ay yaklaşık 4,000 yeni Starlink uydusunu fırlatmasıyla uydu mega takımyıldızlarının çoğalması, büyüyen bir endişedir. OneWeb ve Amazon dahil diğer şirketler de kendi mega takımyıldızlarını konuşlandırmayı planlıyor. Gökyüzündeki çok sayıda uydunun yer tabanlı astronomi üzerinde derin bir etkisi olabilir.

Bu mega takımyıldızların yansıttığı güneş ışığı izleri, Şili'deki Vera C Rubin Gözlemevi gibi yer tabanlı gözlemevleri tarafından çekilen görüntülere müdahale edebilir. Bu müdahale, gökbilimcilerin konumlarını veya parlaklıklarını değiştiren astronomik nesneleri aramayı içeren araştırma ve anketler yapmalarını zorlaştırıyor.

Gökbilimciler, mega takımyıldızların yer tabanlı astronomi üzerindeki etkisini hafifletmek için giderek daha fazla önlem alınması çağrısında bulunuyorlar. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından gerçekleştirilenler gibi, uzay enkazını en aza indirmeye yönelik çabalar övgüye değer olsa da, mega takımyıldızların ortaya çıkardığı spesifik endişeleri gidermek için daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, mega takımyıldızlar küresel bağlantıda devrim yarattı ancak bunların yer tabanlı astronomi üzerindeki etkisi göz ardı edilemez. Bu takımyıldızlardaki uyduların parlaklığı ve çok sayıda olması, astronomik gözlemleri önemli ölçüde bozma potansiyeline sahiptir. Uydu operatörleri ve gökbilimciler arasında daha fazla işbirliği yapılması, her iki sektörün de karşılıklı etkileşimlerini en aza indirirken gelişmesine olanak tanıyan çözümler bulmak için çok önemlidir.

kaynaklar:

– Doğa: [ALINTIYI EKLEYİN]

– ISRO: [ALINTIYI EKLEYİN]