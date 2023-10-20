Grönland Buz Tabakası Küresel Isınmaya Karşı Daha Önce Düşünüldüğünden Daha Dirençli Olabilir

Yakın zamanda yayınlanan yeni bir çalışma, Grönland buz tabakasının küresel ısınmaya karşı daha önce inanıldığından daha dayanıklı olabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar buz tabakasının insan kaynaklı ısınmaya yavaş tepki verdiğini buldu; bu da önümüzdeki birkaç yüzyıl içinde sera gazı emisyonlarının azaltılmasının buzun erimesini önleyebileceği anlamına geliyor.

Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü ve Norveç Arktik Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, farklı sıcaklık senaryolarının buz tabakası üzerindeki potansiyel etkilerini simüle etmek için bilgisayar modelleri kullanıldı. Kritik sıcaklık eşikleri geçici olarak aşılsa bile, yüzbinlerce yıl boyunca deniz seviyesinde önemli bir artışa yol açacak bir devrilme noktasını önlemenin hâlâ mümkün olacağı sonucuna vardılar.

Ancak araştırmacılar bunun iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının gevşetilmesi gerektiği anlamına gelmediğini vurguluyor. Sera gazı emisyonlarının azaltılmasının ve küresel ısınmanın ele alınmasının hayati ve acil olmaya devam ettiğini belirtiyorlar. Çalışma, buz tabakasının daha fazla erimesini önlemek için küresel sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin en fazla 1.5 santigrat derece üzerinde dengelenmesinin önemini vurguluyor.

Grönland buz tabakası dünyanın en büyük adasının yaklaşık %80'ini kapsıyor ve şu anda deniz seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunuyor. Tamamen erimesi durumunda, küresel deniz seviyeleri yaklaşık 24 feet yükselecek ve bu da dünya çapındaki kıyı şehirleri için yıkıcı sonuçlara yol açacaktır.

Bu çalışma, sera gazı emisyonlarını azaltmak için derhal harekete geçilmesi durumunda, buz tabakasının çökmesi ve deniz seviyesinde şiddetli yükselme gibi en kötü senaryonun önlenebileceği umudunu veriyor. Ancak emisyon azaltımının zamanlaması hayati önem taşıyor çünkü birkaç yüzyılı aşkın bir gecikme hala deniz seviyesinde önemli bir artışa neden olabilir.

Sonuç olarak çalışma, Grönland buz tabakasının küresel ısınmaya karşı daha dayanıklı olabileceğini öne sürerken, iklim değişikliğine karşı acil önlem alınması ve buz tabakalarının erimesiyle ilişkili risklerin en aza indirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

kaynaklar:

– Almanya'daki Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü'nden ortak yazar Niklas Boers'ı inceleyin

– Nils Bochow, çalışmanın baş yazarı ve Norveç Arktik Üniversitesi'nde araştırmacı

– Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi

– Dergi Doğası

– Bryn Hubbard, Galler'deki Aberystwyth Üniversitesi'nde buzul bilimi profesörü

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