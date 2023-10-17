Einstein ve Euler'den Şüphelenmek: Evrendeki Yerçekimi Yasalarını Test Etmek

1915'te Albert Einstein, evren anlayışımızı değiştiren Genel Görelilik teorisini tanıttı. Einstein, uzay ve zamanı sabit varlıklar olarak düşünmek yerine, bunların dinamik olduğunu ve madde ve ışıkla iç içe geçmiş olduğunu öne sürdü. Denklemleri, maddenin uzay-zamanı nasıl büktüğünü ve büktüğünü, yıldızların, galaksilerin ve ışığın hareketini etkilediğini açıkladı.

Peki Einstein'ın denklemlerinin her zaman geçerli olduğundan emin olabilir miyiz? Bunların ihlal edilebileceği ya da 18. yüzyıl matematikçisi Leonhard Euler tarafından önerilen denklemlerin değiştirilmeye ihtiyaç duyabileceği durumlar var mı? Bu, özellikle evrenimizde hala var olan gizemler göz önüne alındığında, bilim adamlarının araştırdığı bir sorudur.

Bu gizemlerden biri de mevcut teleskoplarla tespit edilemeyen bir madde türü olan karanlık maddedir. 1930'larda Fritz Zwicky evrende bizim tespit edebildiğimizden beş kat daha fazla madde bulunduğunu gözlemledi. Bu görünmeyen maddeye "karanlık madde" adını verdi. Bilim insanları karanlık madde parçacıklarını tanımlayamadı veya davranışlarını anlayamadı. Karanlık madde sıradan maddeden farklı kuvvetlere maruz kalabilir mi, bu da Euler denklemine meydan okuyabilir mi?

Bir diğer gizem ise Einstein'ın teorisinin öngördüğünün aksine evrenin genişlemesinin hızlandığı gözlemidir. Bilim insanları hâlâ bu davranışın nedenini anlamaya çalışıyor. İtici yerçekimine sahip başka bir "karanlık" madde var mı? Yoksa Einstein'ın yerçekimi teorisi çok büyük ölçeklere uygulanamaz mı? Bu gizemler Einstein ve Euler tarafından önerilen yasaların test edilmesi için motivasyon sağlar.

Araştırmacılar evrendeki çok uzak mesafelerdeki yerçekiminin davranışını inceliyorlar. "Yerçekimi kayması" adı verilen değiştirilmiş yerçekiminin bir imzasını belirlediler. Genel Göreliliğe göre ışık ve madde, çarpık uzay-zamanda yolculuk yaparken aynı bükülmeyi deneyimlemelidir. Bilim insanları, galaksilerin yerçekimsel kuyulara düşme şeklini ve bu gökadalardan gelen ışığın nasıl saptırıldığını karşılaştırarak, yerçekimsel bir kayma olup olmadığını belirleyebilirler.

Bununla birlikte, eğer bir yerçekimsel kayma tespit edilirse, bunun Einstein yasalarındaki bir değişiklikten mi, yoksa Euler denklemindeki bir değişiklikten mi kaynaklandığını belirlemek zordur. İkisi arasında ayrım yapabilmek için bilim adamlarının, Karanlık Enerji Spektroskopik Aleti ve Kilometre Kare Dizisi gibi teleskoplarla yapılabilen, "yerçekimi kırmızıya kayma" olarak bilinen etkiyi ölçmeleri gerekiyor.

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışmada bilim insanları, yalnızca yerçekimsel kaymayı ölçmenin, Einstein yasalarında veya Euler denkleminde bir değişiklik olup olmadığını belirleyemeyeceği sonucuna vardı. Ancak yerçekimsel kırmızıya kaymayı ölçerek bu ayrımı yapmak mümkün olabilir. Buradaki zorluk, teleskopların yalnızca hem normal maddeyi hem de karanlık maddeyi içeren galaksilerin kolektif hareketini ölçebilmesinde yatmaktadır. Bu senaryoda karanlık madde ile değiştirilmiş yerçekiminin etkilerini ayırt etmek zorlaşıyor.

Yalnızca zaman bozulmasından etkilenen yerçekimsel kırmızıya kayma, kütleçekim potansiyelini doğrudan araştırmak için bir yol sağlar. Işık bir çekim potansiyelinden kaçtığında rengi kırmızıya doğru kayar, bu da çekimsel kırmızıya kaymayı gösterir. Bu etki, hem uzay hem de zaman çarpıklıklarının neden olduğu yerçekimsel merceklenmeden farklıdır.

Sonuç olarak, Einstein ve Euler denklemlerinin geçerliliğini araştırmak, evrenimizin gizemlerini anlamak için kritik bir çabadır. Yerçekimi kaymasını ölçmek kesin bir cevap sağlayamayabilirken, yerçekimsel kırmızıya kaymayı ölçmek, Einstein'ın yerçekimindeki değişiklikler ile Euler denklemi arasında ayrım yapılmasına yardımcı olabilir. Teleskoplar ve gözlem tekniklerindeki daha fazla ilerleme, bilim adamlarının yerçekiminin ve evrenin gerçek doğasını ortaya çıkarmasına olanak tanıyacak.

kaynaklar:

– Einstein ve Euler: Evrendeki Yerçekimi Yasalarını Test Etmek, Ruslan Batiuk, Adobe Stock, [kaynak URL]

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