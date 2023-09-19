Davranışsal Esneklik Büyük Kuyruklu Grackles'ta Hızlı Menzil Genişlemesini Kolaylaştırır

Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü, California Santa Barbara Üniversitesi ve Rochester Üniversitesi'nden araştırmacılar, Kuzey Amerika'da popülasyonunu hızla artıran bir kuş türü olan büyük kuyruklu çakıllının başarısını, davranış. Araştırmacılar, büyük kuyruklu çakalların habitat genişliğini arttırdığını ve en yakın akrabaları olan tekne kuyruklu çakalların aksine daha kentsel, kurak ortamlarda yaşamaya adapte olduklarını buldu.

1979 ve 2019 yılları arasındaki kuş oluşumlarına ilişkin vatandaş biliminin gözlemlerine dayanan çalışma, büyük kuyruklu grackles'ın yalnızca önceki gereksinimlerine uyan yeni habitatlara taşınmakla kalmayıp, habitat tercihlerini değiştirerek menzillerini aktif olarak genişlettiğini ortaya çıkardı. Tersine, tekne kuyruklu çakallar, iklim değişikliğine tepki olarak menzillerini yalnızca biraz kuzeye doğru kaydırdı.

Araştırmacılar ayrıca büyük kuyruklu grackles'ın yeni habitatlara uyum sağlama yeteneğindeki davranışın rolünü de araştırdı. Aralığın kenarındaki popülasyonun, kenar olmayan popülasyona kıyasla daha fazla esneklik ve kalıcılık sergilediğini buldular. Araştırmacılar, ısrarın bireylerin yeni ortamlardaki zorluklara çözüm bulmasına olanak sağladığını, bir popülasyondaki esneklikteki değişkenliğin ise başarılı genişleme şansını artırdığını öne sürüyor.

Bulgular, hızlı menzil genişlemelerini kolaylaştırmada esnekliğin ve ısrarın önemini vurguluyor ve büyük kuyruklu çakallar gibi türlerin yeni ortamlara nasıl uyum sağladığını anlamanın, azalan türlerin çevresel değişikliklerle başa çıkmasına yardımcı olacak bilgiler sağlayabileceğini öne sürüyor.

Kaynak: Akran Topluluğu Dergisi (DOI: 10.24072/pcjournal.320)